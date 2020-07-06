Babacan ne demek? Babacan ne anlama geliyor? soruları kelime ile ilgili detayları merak edenler tarafından araştırılıyor. İşte TDK'ya göre babacan kelimesin anlamı ile ilgili bilgiler...

BABACAN NE DEMEK? TDK BABACAN ANLAMI

Olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek):

"Bu durumda ortada Doktor Hayrullah gibisinden babacan bir koruyucunun bulunması yeterliydi." - Adalet Ağaoğlu