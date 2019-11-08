'Baba Parası'ndan ilk tanıtım

Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın yeni filmi 'Baba Parası'nın tanıtım videosu yayınlandı.

2011'den bu yana birlikte çalıştıkları 5 filmle 19.946.044 izleyiciye ulaşan Selçuk Aydemir, Murat Cemcir ve Ahmet Kural, 'Baba Parası' için de bir hayli iddialı. Aydemir'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı Cemcir ile Kural'ın Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş ve Osman Alkaş ile başrollerini paylaştığı TR 40 33 Productions yapımı 'Baba Parası' gösterime 1 Ocak'ta girecek.

Aksiyon - komedi türündeki 'Baba Parası', baba mirası peşine düşen ailenin yaşadıklarını hikâye ediniyor.