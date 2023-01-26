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Baba-oğul bir saat arayla hayatını kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesi acı bir tesadüfe tanıklık etti. Yolda yürürken kalp krizi geçiren Hüseyin Akman hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Bu olaydan yaklaşık 1 saat sonra oğlunun ölümünden habersiz olarak ve aynı adı taşıyan Hüseyin Akman, tuvalete giderken dengesini kaybederek yere düştü. Beyin kanaması geçiren baba Akman da yaşamını yitirdi

Giriş: 26.01.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Baba-oğul bir saat arayla hayatını kaybetti
Acı tesadüf
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DHA

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yolda yürürken kalp krizi geçiren Hüseyin Akman (62), hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden habersiz evde dengesini kaybederek düşen baba Hüseyin Akman (94) da geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. 1 saat arayla ölen baba- oğul, ilçede toprağa verildi.

İlçeye bağlı Esatçifliği Mahallesi´nde oturan Hüseyin Akman kontrol için gittiği hastaneden yaya olarak evine dönerken, yolda fenalaşarak yere düştü. Çevredekilerce hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüseyin Akman, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan aile fertleri hastaneye gelirken, Hüseyin Akman´ın ölümünden 1 saat sonra aynı adı taşıyan ve oğlunun ölümünden habersiz olan baba Hüseyin Akman da evde tuvalete gittiği sırada dengesini kaybedip, yere düştü. Amcasını yerde hareketsiz halde bulan yeğeni, durumu sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Akman'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat arayla ölen baba- oğul, ilçede dualarla toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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