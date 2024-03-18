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        Haberler Gündem Güncel Baba katili kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı

        Baba katili kardeşlerin ifadesi ortaya çıktı

        Gaziantep'te arazi paylaşımı nedeniyle tartıştıkları 59 yaşındaki babaları Müslüm Açıkbaş'ı öldüren Abdurrahman ve Halaf Açıkbaş kardeşler tutuklandı. İki kardeş ifadelerinde, "Farklı bir iş yapmak için payımızı istedik. Ancak bunu kabul etmedi. Son olarak eve gittiğimizde bize hakaret etti. Konuşmak istediğimizde yine ağır konuşunca öfkelenerek bıçakladık." dedikleri öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:45
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        Baba katili kardeşler konuştu
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        Gaziantep'te arazi paylaşımı nedeniyle tartıştıkları babaları Müslüm Açıkbaş'ı (59) öldürdükten sonra kaçan Abdurrahman (37) ve Halaf Açıkbaş (32) kardeşler jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        İki kardeş sevk edildikleri adliyede ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "PAYIMIZI İSTEDİK, VERMEYİNCE ÖFKELENEREK BIÇAKLADIK"

        Açıkbaş kardeşler sorgularında, "Sürekli köyde arazilerimizde çalışıyorduk. Babamıza farklı iş yapmak istediğimizi ve bunun için gerekli sermayeyi oluşturmak için arazilerden payımızı vermesini istedik. Ancak babam bunu kabul etmedi. Birçok kez konuştuk ama kendisi bizi hiç dinlemedi ve sürekli tersledi. Son olarak eve gittiğimizde bize hakaret etti. Şehir merkezine dönerken otomobilini durdurup, konuşmak istediğimizde yine ağır konuşunca öfkelenerek bıçakladık. Üvey annemiz ve kardeşimiz de araya girmek isterken yaralandı, onlara yönelik bir kastımız yoktu. Babamızın öldüğünü öğrenince pişman olduk" dedi.

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        NE OLMUŞTU?

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Çaybeyi Mahallesi'nde oturan Abdurrahman ve Halaf Açıkbaş kardeşler, babaları Müslüm Açıkbaş'tan sahip olduğu bahçe ve tarlaları kendileri ile paylaşmasını istedi.

        6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi reddetti. Son olarak 16 Mart'ta bir kez daha talepte bulunan 2 kardeş, ret cevabı alınca bu kez fıstık bahçesindeki ağaçlara traktör ile zarar verip, babaları ile tartıştı.

        Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş'ı alıp, şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bu durumu öğrenen 2 kardeş, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Taraflar bir kez daha tartıştı, 2 kardeş babalarına bıçakla saldırıda bulundu. Baba Müslüm, üvey anne Gonca ve kardeş Müslüm Caner Açıkbaş, yaralandı. Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba hayatını kaybetti, diğerlerinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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        #gaziantep
        #cinayet
        #arazi cinayeti
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