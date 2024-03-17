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        Haberler Gündem Güncel Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu

        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu

        Gaziantep'te aile arasında arazi paylaşımı nedeniyle çıkan tartışmada, iki kardeş, babaları ve anneleri ile kendilerinden yaşça küçük olan kardeşlerini bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 14:55 Güncelleme: 17.03.2024 - 14:56
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        Arazi anlaşmazlığı: İki kardeş baba katili oldu
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        Gaziantep'in Oğuz ilçesine bağlı Çaybeyi Mahallesi'nde iddiaya göre, babalarına ait arazilerde çiftçilik yapan 32 yaşındaki Halaf Açıkbaş ve 37 yaşındaki Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, uzun süre önce babaları Müslüm Açıkbaş'tan tarla ve bahçelerin paylaşılmasını istedi.

        59 yaşındaki 6 çocuk babası Müslüm Açıkbaş, bu talebi kabul etmedi. Dün sabah saatlerinde aynı taleple gelen ve olumsuz yanıt alan 2 kardeş, babalarına ait fıstık bahçesine gitti ve traktörle buradaki ağaçları yıktı.

        Gece saatlerinde ise iki kardeş yine babalarının evine giderek arazi paylaşımını yapmasını isteyerek tartıştı. Tartışmanın ardından Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğlu Müslüm Caner Açıkbaş’ı (20) otomobiliyle alıp şehir merkezindeki evine gitmek istedi. Bunu öğrenen Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, mahalle çıkışında babalarının kullandığı aracı durdurdu. Yeniden yaşanan tartışma sırasında 2 kardeş yanlarındaki bıçakla baba, anne ve küçük kardeşe saldırdı.

        BABA ÖLDÜ, ANNE VE KÜÇÜK KARDEŞ AĞIR YARALI

        Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Müslüm Açıkbaş, eşi Gonca Açıkbaş ve oğulları Müslüm Caner Açıkbaş'ı ilk müdahalenin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Müslüm Açıkbaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Saldırıda ağır yaralanan anne ve oğlunun tedavisine ise yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Müslüm Açıkbaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından kaçan Halaf ve Abdurrahman Açıkbaş kardeşler, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        #bıçaklı kavga
        #cinayet
        #gaziantep
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