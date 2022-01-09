Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı

DHA

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba H.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.