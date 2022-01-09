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Korkunç olay! Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı

İstanbul Sultangazi'de aile şiddette korkunç bir olay yaşandı. Babasından dayak yiyen 14 yaşındaki Ayşegül Ş. kendisini üçüncü kattaki evin balkonunda attı. Önce park halindeki otomobilin üstüne ardından yola düşen kız, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ayşegül'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

09.01.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
Baba dayağından kaçan kız balkondan atladı
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DHA

Korkunç olay, dün gece saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı.

BALKONDAN AŞAĞI ATLADI

Babasından kaçan kız kendisini üçüncü katta bulunan evlerinin balkonundan aşağı attı. Park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşen Ayşegül, arabadan sekerek beton zemine düştü. Kızının yerdeki halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Ayşegül ağır yaralı şekilde yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba H.Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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