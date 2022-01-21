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Birçok başarılı diziye imza atan Ay Yapım’dan bir Anadolu hikayesi geliyor... Çok yakında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak ‘Baba’nın ilk fragmanı yayınlandı.

Ay Yapım ilgiyle izlenen projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başrollerinde usta oyuncu Haluk Bilginer ile son yılların başarılı, genç oyuncusu Tolga Sarıtaş’ı buluşturan ‘Baba’ çok yakında Show TV’de başlıyor. Gökhan Horzum ve Ekin Atalar’ın kaleminin Çağrı Bayrak’ın rejisiyle buluşacağı dizi bir Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı Ailesi’nin mütevazi hayatının aniden değişimini konu alacak. Şimdiden heyecanla beklenen diziden ilk fragman yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Saruhanlı ailesinin reisi Emin ile hapisten çıkan oğlu Kadir’in aile kavramı üstüne yaşadığı çatışmanın ipuçları yer alıyor.

Birçok duyguyu bir arada yaşatacak bir Anadolu hikayesiyle ‘Baba’ çok yakında Show TV ekranlarında!