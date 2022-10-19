'Baba'da işler karışıyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Baba' dün akşam 2. sezon 5. bölümüyle ekrana geldi. Polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranan Emin Saruhanlı, Çöpköy'de saklandı. Kadir, babasını koruyabilmek için Selahattin'e boyun eğmek zorunda kaldı. Kadir'in zor durumundan faydalanan Selahattin, Emin'i kullanarak Kadir'e yüklenmeye başladı. Kadir, babası için tüm zorluklarla mücadele ederken finalde gerçekle yüzleşti. Emin, Kadir'i öldürdüğü kişiyi gömdüğü yere götürerek işlediği suçu gösterdi. Köşeye sıkışan Saruhanlı Ailesi'nin ne yapacağı büyük bir merak konusu...
'Baba
' 20. bölümüyle ABC1 20+
'da 4.02
izlenme oranı (reyting), 10.56
izlenme payı (share), TOTAL
'de 3.63
izlenme oranı (reyting) 10.14
izlenme payı (share), AB
'de 3.00
izlenme oranı (reyting), 8.88
izlenme payı (share) elde etti. Bölüm etiketi #babamiçin
Twitter Türkiye'de 1 saat 15 dakika TT listesinde yer aldı.
İşte o anlar;
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KADİR, SELAHATTİN'E BOYUN EĞDİ
Çöpköy'e baskın düzenleyen polis, Emin Saruhanlı'yı ararken durumundan haberdar olan Kadir babasını saklamak için çözüm bulmaya çalıştı. Bu sırada Çöpköy'de saklanan diğer suçlular Selahattin'e sığındı. Servet, babasını saklamak için Selahattin'in gizli yerini önerdi. Kadir, Selahattin'in arabasının önünü keserek babasını korumasını istedi. Selahattin, bunun karşılığında Kadir'den elini öpmesini istedi. Başka çaresi olmayan Kadir, Selahattin'in elini öptü. Emin'i Çöpköy'de saklamayı başardılar ancak Selahattin bu durumu kullanarak Kadir'i avucunun içine aldı.
Kadir, babası için Selahattin'in elini öpüyor;
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İLHAN ÇÖPKÖY'Ü SATIN ALMAK İSTİYOR
Yaşananlardan dolayı kendini suçlu hisseden İlhan, yeniden Büşra'nın kapısını çaldı. İlhan içinde bulundukları durumdan onları kurtarabileceğini söyleyerek Saruhanlı Ailesi'ni yurt dışına kaçırmayı teklif etti. Büşra duydukları karşısında öfkesine hakim olamadı. Büşra'nın sert tavrı İlhan'ı derinden sarstı. Selahattin'in karşısına çıkan İlhan, Çöpköy'ü satın almak istedi.
İlhan'dan Büşra'ya özür;
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YENİ BÖLÜMDEN ÖN İZLEME SAHNESİ YAYINLANDI!
'Baba'nın gelecek hafta ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İlhan'ın "Beni bir gün affedecek misin?" sorusu duygu dolu anlar yaşatırken, Büşra'nın gözyaşlarıyla babasının durumunu İlhan'a anlattığı sahne yüreklere dokunuyor.
Baba'nın 21. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.
'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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