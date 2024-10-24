Yapımcılığını Wovie, Retropro ve DMC'nin yaptığı, yönetmen koltuğunda Emrah Aguş'un oturduğu, senaryosunu ise Dinar Kahveci'nin kaleme aldığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin basın toplantısı yapıldı.

Kızına göre 'sıkıcı bir baba' olan Murat'ın, 'yılın en komik babası' olabilme çabasının anlatıldığı, aksiyon ve macera dolu Yeşilçam tadında bir aile komedisinin anlatıldığı 'Baba Beni Güldürsene' filminin basın toplantısı yapıldı.

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Basın toplantısında çocuk oyuncular; Aylin Akpınar, Ali Semi Sefil, Arven Beren, Kaan Alp Dayı, Ela Şafak ile birlikte kameralar karşısına çıkan Ahmet Kürşat Öçalan, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy, Tolga Canbeyli ve Tevhide Dadı soruları yanıtladı.

"KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİ ANLATIYOR" Sözü ilk başlayan Merve Sevi, çekimlerde çok eğlendiklerini söyleyerek; "Herkesi çok eğlenceli, çok güzel bir film bekliyor. Son derece kıymetli bir kadromuz var. Ben de filmde, son derece zeki bir kızın annesini oynadım. İzleyenlerin mutlu olacağını düşünüyorum. 'Baba Beni Güldürsene', kaybettiğimiz değerlerimizi bize çocuklar üzerinden anlatan kıymetli bir film' diyerek sözü rol arkadaşı Ahmet Kürşat Öçalan'a devretti. REKLAM "EĞLENEREK ÇALIŞTIK" Güzel bir aile filmi olduğunu dile getiren Ahmet Kürşat Öçalan; "Ben filmde hem eşiyle hem de kızıyla arasını düzeltmeye çalışan bir babayı canlandırıyorum. Karakterin temel amacı, daha eğlenceli bir baba olmaya çalışmak. Ekip olarak son derece eğlenerek çalıştık ve güzel bir ürün ortaya koyduk. Herkesi filmimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"AİLELER ÇOCUKLARINI ALIP GELSİN" Filmde dedeye hayat veren usta oyuncu Levent Özdilek; "Ailelerin çocuklarını da yanlarına alarak izlemesi gereken bir işe imza attığımızı ifade edebilirim" diyerek, sinemaseverlerin ailecek izleyebileceği bir film olduğunu söyledi. "BEN ONLARIN YAŞINDA MESLEĞE BAŞLADIM" Filmin Vahap karakterine hayat veren Ceyhun Fersoy; "Ben bu filmin karikatür tarafına oynadım. Biraz üçkağıtçı bir karakterdi. Bu filmde olduğum için çok mutluyum. Filmin ne kadar gişe yapacağından ziyade, çok güzel bir arşiv filmi. Ailelerin hep birlikte gidebileceği bir film oldu. İzleyenlerin yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek, ne mutlu bize. Küçük kardeşlerimizle keyifle oynadık, bir anda kendimi gördüm. Ben de onların yaşında başladım bu mesleğe" diyerek eski günlerini yad etti.

"VİZYON VE DOĞUM GÜNÜ AYNI ANDA" Filmde Şahap karakterine hayat veren Tolga Canbeyli, “Filmin vizyon tarihi benim doğum günümle aynı. Bana hediye almak isteyen filme gitsin” diyerek espri yaptı. "EKİP OLARAK GÜZEL BİR UYUM YAKALADIK" Çocuk oyuncu Aylin Akpınar, filmin çok eğlenceli olduğunu ifade ederek; "Ekip olarak çok güzel bir uyum yakaladık. Herkesin ailesiyle beraber gelebileceği bir film oldu. Biz çekerken çok güldük. İzleyenlerin de güleceğini düşünüyorum" dedi. "AİLE DİZİLİMİ MESELESİNİ ELE ALDIK" Yönetmen Emrah Aguş; "Burada, son dönem herkesin gündeminde olan 'aile dizilimi' meselesinin yansımalarını izliyoruz. Baba karakterinin kendi babasıyla yaşadığı sıkıntıların, kızıyla ilişkisine yansıdığını gördüğümüz bir hikayemiz var. Filmimizin, sadece çocukların değil, ailelerin izlemesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Herkesin fazlasıyla güleceği, bazı anlarda da hüzünleneceği çok güzel bir aile filmi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Yapımcı Özgür Akbaş, sinemaseverleri, çocukların merkezde olduğu bir aile komedisinin beklediğini belirterek, filmin bir baba ile kızının ilişkisine odaklandığını vurguladı. Akbaş; "Karşımızda hayatla ilişkisi biraz problemli, uyum sorunları yaşayan bir baba var. Kızı ise bunun tersine, son derece akıllı ama okulunda arkadaşları tarafından zorbalık görüyor. Akran zorbalığı şu anda çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar bu durumu ailelerinden saklayabiliyor. Filmde de babanın bütün bu sorunları nasıl çözdüğünü ve kızının arkadaşlarıyla bağını yeni baştan nasıl kurduğunu izliyoruz. 'Baba Beni Güldürsene', son derece eğlenceli ve güzel animasyonların olduğu bir aile filmi oldu" dedi.