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Baba 27. bölüm fragmanı yayınlandı! "İtiraf et, kurtar kardeşini!"

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi 'Baba'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Kadir'in sorguda Selahattin'i suçladığı tanıtımda polis, Selahattin'i köşeye sıkıştırıyor.

Giriş: 04.12.2022 - 01:56 | Güncelleme: ABONE OL
Baba 27. bölüm fragmanı yayınlandı!

İlhan ve Büşra da sorguda zor anlar yaşarken polisin Kadir'e "İtiraf et, kurtar kardeşini!" demesi dikkat çekiyor. "Begüm'ün katili kim çıkacak?" sorusunun yanıtı büyük merakla bekleniyor.

BABA'NIN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?  

Çöpköy'deki çocuklar, Selahattin'in toprağa gömdürdüğü zehirli atıklar yüzünden zehirlenip hastaneye kaldırıldı. İlhan ve Servet, toplu zehirlenmelerin Selahattin yüzünden olduğunu Kadir'e anlattı.

Duydukları karşısında şoke olan Kadir, Selahattin'e yaptıklarını ödetmek için harekete geçti. İlhan ve Büşra arasındaki mesafeler artık tamamen kalkarken Büşra, Begüm'le İlhan'ın arasında geçen geceyi öğrendi. Kadir, hastanede korkuyla bekleyen insanlara çocukların Selahattin yüzünden zehirlendiğini açıklayınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

Çöpköy insanının yardımıyla Kadir, zehirli atıkları Selahattin'in bahçesindeki havuza bıraktı. Giderek köşeye sıkışan Selahattin, kendini kurtarabilmek için Begüm'ü ifşa etti. Babasını polise ihbar ettiren kişinin Begüm olduğunu öğrenen Kadir büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bölümün beklenmedik gelişmesi finalde Begüm'ün ormanlık alanda gizemli biri tarafından öldürülmesi oldu. Telefonuna gelen bir mesaj üzerine tek başına ormanlık alana giden Begüm, silahlı saldırıya uğradı. Bölüm boyunca Begüm'ü tehdit eden dört isim vardı; Selahattin, Kadir, İlhan ve Büşra... Polis dört şüpheliyi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Peki Begüm'ün katili kimdi?

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı 'Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum kaleme alırken, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor.

'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Baba'nın 27. Bölüm Tanıtımı;

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/baba-27-bolum-fragmani/108345

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