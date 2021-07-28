'Vakt-i Fener'e büyük ilgi
Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı, düzenlenen açılış seremonisi ile kapılarını antika meraklıları, koleksiyonerler ve sanatseverlere açtı. 1 Ağustos'a kadar devam edecek olan fuarın açılış seremonisine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kerem Görsev gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. 5 bin 300 kişinin açılış seremonisine katıldığı fuarda ilk defa sanatseverlerle buluşan; Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği 'Vakt-i Fener' ise büyük ilgi ve beğeni topladı
Türk ve dünya turizminin gözde mekanı Bodrum, Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı ile antika meraklılarına, koleksiyonerlere ve sanatseverlere ev sahipliği yapacak. 27 Temmuz akşamı saat 19'da gerçekleşen açılış seremonisi ile başlayan fuar 1 Ağustos Pazar akşamına kadar devam edecek.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Fenerbahçe USA Derneği ile birlikte bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği 'Vakt-i Fener', sanatseverlerden büyük ilgi gördü. İlk defa Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nda sanatseverler ile buluşan ve Fenerbahçe’nin bir asrı aşan tarihinden önemli kesitleri tek bir eserde birleştiren 'Vakt-i Fener', Burak Karavit imzası taşıyor. 'Vakt-i Fener', fuar bitimine kadar A102 numaralı stantta ziyaret edilebilecek.
Kerem Görsev’in mini konseriyle gerçekleşen seremoniye; Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, Sanatçı Burak Karavit, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın, Demos Fuarcılıktan Sebahattin Aslan, Hüseyin Aslan, Fenerbahçeli Yarınlar Derneği üyeleri gibi siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı.
Sanatseverleri bir araya getiren Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı’nın açılış gecesinde katılım rekoru kırıldı. 5 bin 300 kişinin katıldığı açılış seremonisi ile Bodrum’da ilk kez bir sanat fuarında bu rakama ulaşıldı.
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