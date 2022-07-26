BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının sonucu! Boğazınız mı ağrıyor? Dikkat!

Covid-19 pandemisi son 2 yıldır dünyada milyonlarca kişiyi etkiledi ve 6 milyondan fazla ölüme neden oldu. Uzmanlar bu süreçte ölü sayısını azaltma konusunda tek etkili silahın aşılar olduğunu belirtiyor. Şekil değiştiren koronavirüsün son versiyonu olan BA.5 varyantı ise pandeminin sona ermediğini gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre son 15 gün içinde dünyadaki vaka sayıları yüzde 30 oranında arttı. BA.5 alt varyantı Çin'de de yayılım gösterirken ABD'de baskın varyant haline gelmiş durumda. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, geçen hafta kayıtlara geçen yeni enfeksiyonların yarısından fazlası BA.5 varyantı idi. Prof. Dr. Vefik Arıca VAKA SAYISI ARTIŞI 40 KATA ULAŞTI Peki Türkiye’de durum ne? Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı artışı günlük 40 kata kadar ulaşmış durumda. Yalova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vefik Arıca, vaka sayısındaki artışa rağmen hastane yükünün aynı oranda olmayıp 3 kat arttığını belirtiyor ve “Haftalık ölüm sayısının bir önceki haftaya göre 3 katına çıkması, nisan sonuna geri dönmüş durumda olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle riskli gördüğümüz 50 yaş üstü kişiler ile kronik hastalığı ve ek hastalığı olanların kalabalık ortamlarda maske takmalarını öneriyoruz” diyor.

KÜRESEL ACİL DURUM Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı haftalık rapora göre, geçen hafta dünya genelinde 5,7 milyon Covid-19 vakası tespit edilirken, vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 6 artış gösterdi. DSÖ Acil Durum Komitesi, ilk kez Ocak 2020'de en yüksek alarm seviyesi olan "Küresel Acil Durum" ilan etmişti. Aynı komite geçtiğimiz ay Covid-19'un kamu sağlığı açısından "Küresel Acil Durum" olarak kalmasına karar verdi. Son 15 günde DSÖ'ye bildirilen vakalar yüzde 30 artsa da aşılardan kaynaklanan artan nüfus bağışıklığının hastaneye yatışları ve can kayıplarını azalttığı belirtildi. İNGİLTERE’DE HER 18 KİŞİDEN BİRİ VİRÜS TAŞIYOR İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin son verilerine göre, İngiltere’de Covid enfeksiyonları artmaya devam ederken her 18 kişiden biri (yaklaşık 3,5 milyon kişi) virüsü taşıyor. Prof. Dr. Vefik Arıca önceki varyant virüsün en belirgin semptomunun ateş ve öksürük olduğuna güncel Koronavirüsün en belirgin belirtisinin ise boğaz ağrısı şikayeti oluşuna dikkat çekiyor. İngiltere'de 17 bin 500 kişiden gelen verilere göre, Covid testi pozitif çıkanların en yaygın bildirdiği semptom boğaz ağrısı. Öne çıkan diğer belirtiler ise baş ağrısı, burun tıkanıklığı ve öksürük. ARTIŞIN NEDENİ NE? Mart 2022'den itibaren vaka sayısı azalmakta iken, haziran ayının ikinci yarısından itibaren yeniden artış görülmesinin nedeni ne? Arıca, Bunun nedeninin Omicron varyantının bulaşıcılığı yüksek BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının, dünyada ve Türkiye’de hakim varyant haline gelmesinden kaynaklandığının tahmin edildiğini söylüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının ülkedeki vakaların yüzde 80'inden fazlasını oluşturduğunu açıklamıştı. Öte yandan DSÖ, vaka artışına karşın virüse bağlı ölümlerde belirgin artış görülmediğini kaydetti. Geçen hafta dünya genelinde 9 bin 800 ölüm kaydedilirken, rakam önceki haftaya göre değişiklik göstermedi.

YOKSUL ÜLKELERDE 7 KİŞİDEN BİRİ AŞILANIYOR Risk grubundakilerden aşılarını eksiksiz yaptırmış olan yetişkinlerin hastaneye yatırılma olasılığının, aşı olmamış yetişkinlere göre çok daha düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 18 yaş üzeri nüfusta 1 doz aşılanma oranı yüzde 93, 2 doz aşılanma oranı yüzde 85 iken ülkemizde 150 milyona yakın aşı dozu yapıldığı belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre zengin ülkelerde her 4 kişiden 3’ü tam aşılanırken yoksul ülkelerde her 7 kişiden biri aşılanıyor. Türkiye’de en yüksek aşılanma oranı Osmaniye, Ordu ve Amasya’da iken, en düşük aşılanma oranının Şanlıurfa, Batman ve Siirt illerinde görüldüğüne dikkat çekiliyor. GÜNLÜK VEFAT SAYISINDA İTALYA BİRİNCİ Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının Avrupa genelinde son bir haftada bir önceki haftaya göre yüzde 7 arttığını duyurdu ve dünyada vakaların arttığı tek bölgenin Avrupa olduğu belirtildi. Avrupa’nın doğusunda Covid-19 vaka artışları Batı Avrupa ülkelerine kıyasla çok daha yüksek oranda. Son bir haftada Afrika ve Batı Pasifik bölgelerinde vakalarda sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 16 gibi büyük düşüşler gözlemlendi. Dünyada vaka sayısı olarak ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Fransa, üçüncü sırada ise İtalya bulunuyor. Dünyada günlük vefat sayısı en yüksek olan ülke İtalya iken ikinci sırada Fransa ve üçüncü sırada Rusya yer alıyor. EN ETKİLİ AŞILAMA YÖNTEMİ HİBRİT Hibrid yani çapraz aşılamanın en etkili aşılama yöntemi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Vefik Arıca, Biontech aşısı yaptıranların inaktif bir aşı olan Turkovac aşısı yaptırmalarının daha etkili koruma sağlayabileceğine dikkat çekerek, “Aşıları çeşitlendirmenin etkinlik oranını artırdığına dair bilimsel çalışmalar bulunmakta” diyor. YENİDEN KAPANMA OLUR MU? Bu noktada herkesin aklından geçen sorunun yanıtı ne? “Yeniden kapanma olur mu” diye sorduğumuz Arıca, “Tedbirlere devam ederek salgınla birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini ve etkin mücadeleyi çok iyi deneyimledik. Aşımız ve ilacımız var. Yeniden kapanma yaşamayacağımızı öngörüyor, toplumsal önlemler dışında kişisel korunma tedbirlerinin daha fazla ön planda tutulması gerektiğine inanıyoruz” diyor.