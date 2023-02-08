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Özellikle endüstride birçok ürünün imal edilmesinde kullanılan baryum elementi yer kabuğunda da bolca bulunmaktadır. Peki, Ba periyodik tabloda nerede yer almaktadır? Ba hangi element sorusuna cevap aradığımız içeriğimizi sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Ba Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Ba simgesi baryum elementinin sembolüdür ve bu simge, Yunancada ağır anlamına gelen “barys” kelimesinin kısaltılmasından elde edilmiştir. En ağır elementlerden bir tanesi olması sebebiyle bu ismi almış olan elementin, İngilizcedeki ismi ise yine ağırlık anlamına gelen “barite” sözcüğünden türetilerek barium olarak belirlenmiştir.

Baryum Elementi Özellikleri

Baryum elementi ilk olarak barit minerali içinde keşfedilmiştir. İlk olarak 1600’lü yıllarda İtalya’da elde edilen barit mineralinden baryumun izole edilmesi ise 1808 yılında gerçekleşmiştir. İngiliz bilim insanı Humphry Davy, ilk kez eritilmiş barit mineralinden baryumun izole etmeyi başarmış ve bu durum tarihe bu elementin keşfi olarak geçmiştir.

Periyodik tablo üzerinde, toprak alkali metal grubu içinde yer alan baryum elementi, metalik bir görünüme sahiptir. Isıyı ve elektriği iletmede de oldukça başarılı olan bu element, kurşun kadar yumuşak bir element olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve tel ya da levha haline getirilebilir.

Diğer metallerle kıyaslandığında daha uçucu bir yapıya sahip olan baryum elementi oldukça yüksek bir aktifliğe sahip olduğu için doğada element halinde bulunmamaktadır. Doğal ortamda bazı minerallerin içinde yer alan bu element aynı zamanda doğa en çok bulunan elementler sıralamasında 14. sırada yer almaktadır.

Baryum elementinin oluşturduğu bütün bileşiklerin oldukça zehirli olduğu bilinmektedir. Bu zehirli bileşiklerden bir tanesi olan baryum karbonat, bu özelliği sebebiyle geçmişte fare zehri olarak da kullanılmıştır.

Baryum elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Çinko, kurşun gibi metallerin üretiminde sıklıkla kullanılan baryum elementi, bunun yanı sıra tıp alanında da sıklıkla başvurulan bir metaldir. Özellikle baryumun önemli bileşiklerinden biri olan baryum sülfat, kanser hastalığının teşhis edilmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Röntgen ışınlarını geçirmeme özelliğine sahip olan bu bileşik, röntgene girecek olan kişiye solüsyon olarak verilmekte ve röntgen uygulamaları bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm bunların yanı sıra baryum karbonatın özel camların imal edilmesinde, baryum nitratın da seramik üretiminde kullanıldığı bilinmektedir.

Baryumun hem kendisi hem de bileşikleri, gerek insan gerekse de hayvan sağlığı için oldukça tehlikelidir. Baryum elementinin yutulması; felç ve ani ölümlerin yanı sıra insanlarda beyin, karaciğer ve böbrek hasarı, çeşitli tümörler ve kalp ritm bozuklukları gibi sorunlara neden olmaktadır.

Son olarak rezerv konusuna da değinecek olursak bu elementin ana madencilik bölgelerinin ABD, Almanya, İtalya ve Çin olduğu görülmektedir. Her yıl ortalama 6 milyon ton üretilen bu elementin toplam rezervlerinin ise 400 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.

Ba Periyodik Tabloda Nerede Yer Alır?

Ba simgesi ile gösterilen ve en ağır metallerden birisi olarak ifade edilen baryum elementi; periyodik tablonun 6. periyodunun 2. grubunda yer almaktadır. Atom numarası 56 olan ve oda sıcaklığında katı halde bulunan baryumun erime noktası 727, kaynama noktası ise 1845 derece olarak ölçülmüştür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner