B Rh negatif kan grubu özellikleri nedir? B Rh - kan grubuna göre beslenme listesi ve özellikleri

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Sahip olduğunuz kan grubuna göre tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken besinler listelenmektedir. B kan grubunda bulunan kişilerin kanlarındaki alyuvarlarında B antijeni yer almaktadır. B kan grubunun beslenme listesine ve özelliklerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. B Rh negatif kan grubu ve B kan grubu özellikleri nelerdir? B kan grubuna göre beslenme ve B negatif kan grubu beslenme nasıl olmalıdır? İşte, merak edilen detaylar.

B Rh Negatif Kan Grubu Özellikleri

Kan gruplarını genel olarak incelediğimizde bazı kan gruplarının belirli şeylere yatkınlığını gözlemlemekteyiz. Ayrıca kan grubu özellikleri açısından Rh faktörünün belirleyici bir etkisinden söz edemeyiz. B kan grubu özelliklerinden ilki bağışıklık sistemi güçlü bireylerden oluşmasıdır. Bu kan grubuna sahip olan kişiler, sindirim sistemi açısından da toleranslıdır. B kan grubu; multipl skleroz, lupus, kronik yorgunluk gibi bazı otoimmün bozukluklar gibi hastalıklara duyarlıdır. Yaklaşık 50 kişiden 1’i B Rh negatif kana sahiptir.

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B Kan Grubu Özellikleri

Sindirim sistemleri oldukça güçlüdür.

Bu kan grubuna sahip bireyler ağır hastalıklara karşı dirençlidir.

Sindirim sistemleri kuvvetli olduğundan dolayı hazım problemleri yaşamazlar.

En uzun ve sağlıklı yaşayan grup olarak ön plana çıkmaktadır.

Stres yöntemi hususunda başarılıdırlar.

Gece yemek yemeğe düşkündürler.

Genellikle dalgın ve zor karar veren kişilerdir.

Yatkın Oldukları Hastalıklar:

İdrar yolu enfeksiyonuna sıkça yakalanırlar.

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı zayıftırlar.

Tip1 diyabet, kabızlık, mide ülseri, sinüzit gibi hastalıklara yatkındırlar.

Hafıza zayıflığı, unutkanlık gibi hastalıklar bu grupta görülebilir.

B Kan Grubuna Göre Beslenme

Faydalı Olan Besinler:

Et Ürünleri: Koyun, kuzu, keçi, hindi, tavşan, yabani et, alabalık, sardalya, kırmızı levrek, mezgit, taze yumurta

Süt Ürünleri: Yoğurt, doğal süt, doğal beyaz peynir, eski kaşar, koyun ve keçi sütü ve peyniri

Yağlar: Zeytinyağı, içyağı/kuyruk yağı

Karbonhidratlar: Yulaf ve çeşitleri pirinç ve çeşitleri doğal buğday ve çeşitleri,

Sebzeler: Patlıcan, kereviz, kırmızı pancar, havuç, her çeşit lahana, karnabahar, patates, her biber, karahindiba, maydanoz ve her tür yeşillik

Meyveler: Erik, karpuz, muz, üzüm, incir, vişne, kiraz, frenküzümü şeftali, turunçgiller (mandalina, portakal, greyfurt, limon)

Kuruyemişler: Ceviz

Baharatlar: Kimyon, çemen, pul biber, köri, reyhan (fesleğen), kişniş

İçecekler: Papatya, kekik, lavanta, nane, yeşil çay,

Diğerleri: Halis bal, pekmez, magnezyum sülfat (İngiliz tuzu)

Tüketilebilecek Olanlar:

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Et Ürünleri: Tavuk ve kaz hariç her türlü et

Süt Ürünleri: Tereyağı, kaymak,

Karbonhidratlar: Arpa ve ürünleri

Bakliyatlar: Barbunya, beyaz fasulye, inci fasulye, yeşil fasulye, yeşil mercimek

Baharatlar: Sinameki, keçiboynuzu, nane, anason, kakao, nöbet şekeri, keten tohumu, kekik

İçecekler: İşlem görmemiş çay, taze kahve

Kuruyemişler: Tatlı badem

Sebze ve Meyveler: Mantar, kabak, zararlılara girmeyen her çeşit meyve ve sebze, kestane

Zararlı Olan Yiyecekler:

Deniz ürünleri, tavuk ve kaz eti, sarı ve kırmızı mercimek, nohut, yer fıstığı, Antep fıstığı, ayçiçeği çekirdekleri, susam ve ürünleri, mısır ve ürünleri, çavdar ve ürünleri, karabuğday ve ürünleri, enginar, aloe vera, hindistan cevizi, her sıvı yağ [zeytinyağı keten yağı hariç] karabiber, beyaz biber, domates salçası, soya sosu, tarçın.

B Negatif Kan Grubu Beslenme

Tüketilmesi Önerilenler:

Sebzeler: Lahana, kabak, ıspanak, brokoli, turp, kırmızıbiber, enginar, havuç, patates, pancar, kereviz, soğan, sarımsak.

Meyveler: Ananas, kivi, üzüm, elma, armut, çilek, böğürtlen, kiraz, şeftali.

Proteinler: Kırmızı et, tavuk, hindi, balık, süt ürünleri, yumurta, soya, mercimek, nohut, fasulye, bezelye, az yağlı peynir.

Tahıllar: Tam buğday, esmer pirinç, yulaf, mısır unu, çavdar, yulaf ezmesi, kinoa.

Yağlar: Zeytinyağı, fındık yağı, keten tohumu yağı, susam yağı, ayçiçek yağı.

Kaçınılması Gereken Yiyecekler:

Kırmızı etin aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

Ayçiçek yağı, kanola yağı, mısır yağı gibi bazı yağlar tüketilmemelidir.

Domatesi kararında tüketmek gerekir.

Bazı deniz ürünleri; özellikle karides, midye gibi kabuklu deniz ürünlerinin tüketimi önerilmemektedir.

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