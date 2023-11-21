Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam B RH Kimlere Kan Verebilir? B RH Pozitif ve Negatif Kan Grubu Kimlerden Kan Alabilir?

        B Rh kimlere kan verebilir? B Rh pozitif ve negatif kan grubu kimlerden kan alabilir?

        Kandaki antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirlemek için kan grupları kullanılmaktadır. Kırmızı, beyaz kan hücrelerinden ve trombositlerden oluşan bu hayati kaynak kendi içerisinde 8 farklı kategoriye ayrılmaktadır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 21:56 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        B Rh kimlere kan verebilir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kanın yapısı her canlıda aynıdır ancak kan içeriğindeki antijen ve antikor özellikleri kan gruplarını doğurmuştur. 1900 yılında, Avustralyalı Doktor Karl Landsteiner tarafından keşfedilen kan grupları, modern tıp dünyasında yapılan araştırmaların temelini oluşturmaktadır. B Rh kimlere kan verebilir? B Rh pozitif hangi kan grubundan kan alabilir? B Rh negatif kimlere kan verebilir? İşte, merak edilen detaylar.

        B Rh Kimlere Kan Verebilir?

        Kan grupları temel olarak hayatımızın her alanına dâhildir. Aslında dâhil olmasının belirgin sebebi vücudumuzun olağan işleyişine olan doğrudan müdahaleden gelmektedir. Bir sağlık kuruluşunu başvurduğumuzda ve şikâyetlerimizi ilettiğimizde genellikle bizden kan tahlili istenmektedir. Kan tahlili vücudumuzun haritasını çıkarmaktadır. Bu sebeple de insan hayatı için önemi büyüktür. Kan nakli durumlarında da kan grubumuzu bilmek hayati bir önem taşır. Çünkü yanlış kan nakli gerçekleşirse pıhtılaşmalar meydana gelebilir; bu da kan akışını kesintiye uğratarak hastanın ölümüne sebebiyet verebilir. Bu sebeple hangi kan gruplarının hangi kan gruplarından kan alıp verebildiğine dikkat etmemiz elzemdir.

        REKLAM

        Şayet kan grubunuzu bilmiyorsanız ihtiyaç duyulan kanın sizde mevcut olup olmadığınız bilemezsiniz. Özellikle acil vakalar sırasında kan nakline ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda seri bir şekilde naklin sağlanması oldukça önemlidir. Kan grubunuzu öğrenmek için en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirsiniz.

        Alyuvarların üzerinde iki çeşit antijen türü bulunur; bunlardan biri de B antijenidir. Kırmızı kan hücrelerinde B antijeni bulunuyorsa kişi B Rh kan grubuna sahiptir. Kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde D proteini adı verilen bir antijen molekülü varsa kan grubu Rh+ olmaktadır. B Rh+ kan grubuna sahip olanlar B Rh+, AB Rh+ kan grubundakilere, B Rh- kan grubuna sahip olanlar ise B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan grubundakilere kan verebilirler.

        B Rh Pozitif Hangi Kan Grubundan Kan Alabilir?

        Kan grupları arasında belirli etkileşimler vardır. Bu etkileşimler doğrultusunda kimi kan grubu sadece kendi grubundan kan alabilirken kimi kan grubu genel verici olarak her kan grubuna kan verebilmektedir. Bu sebeple kan grubunu öğrenmeli ve nakil ihtiyaçlarında buna göre davranmalıyız. Kan bağışı özellikle kronik hastalığa sahip olan bireyler için ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için genel olarak Türk Kızılay’ı bağış çadırları kurmakta, bu konuda bilinçli olunması yönünde anonslar gerçekleştirmektedir. Şayet herhangi bir kronik ya da bulaşıcı hastalığa sahip değilseniz siz de kan bağışçısı olabilirsiniz.

        Peki, kan gruplarından biri olan B Rh+ kan grubu hangi kan grubundan kan alabilmektedir? B Rh+ kan grubuna sahip olanlar 0 Rh-, 0 Rh+, B Rh-, B Rh+ kan gruplarından kan alabilmektedirler. B Rh+ ve B Rh- kan grubu yalnızca B antijenine sahiptir; dolayısıyla sadece kendi grubundan ve antijen içermediği için 0 Rh kan grubundan kan alabilirler.

        AB Rh pozitif kan grubu özellikleri
        AB Rh pozitif kan grubu özellikleri

        B Rh Negatif Kimlere Kan Verebilir?

        Kan nakline doğum sırasında, ameliyat sürecinde ve büyük bir kaza sonrası ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle kan grubumuzu bilmek, naklin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için önemlidir. B Rh- kana sahip olan bireyler; B Rh+, B Rh-, AB Rh+ ve AB Rh- kan grubundakilere kan verebilirler.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        İsrail, Gazze'nin bazı noktalarından geri çekildi
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Anketler ortaya koydu! Biden'ın oyları düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in saldırıları savaş suçudur
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        İstanbul'da '0' otomobil vurgunu
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Alperen Şengün durdurulamıyor!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Enerjisa'nın yatırımı nasıl katlandı?
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        Geri manevra faciayla sonuçlandı!
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        "Batan gemidekilerin anonsunu duyduk"
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Milli ara Beşiktaş'a yaradı
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Oğlunun kalp masajıyla hayata tutundu!
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        Yılmaz'dan konut kredisi açıklaması
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        İnşaat işçisinin hobisi görenleri şaşırtıyor
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        Kritik uyarı geldi! Saat verildi... 2 bölgede sağanak ve kuvvetli fırtına!
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        "Tek zam olacak şekilde çalışıyoruz"
        Puff bar tehlikesi!
        Puff bar tehlikesi!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Geminin yeri tespit edildi! 11 denizci aranıyor!
        Müstakil eve hücum
        Müstakil eve hücum
        Habertürk Anasayfa