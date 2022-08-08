Aztek teknoloji halka açılıyor

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Türkiye teknoloji ve tüketici elektroniği aksesuar pazarında önde gelen markaların distribütörü Aztek Teknoloji, halka arz oluyor. Şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 1996 yılında faaliyetlerine başlayan ve teknoloji aksesuarları pazarındaki global markaları Türk tüketicileri ile buluşturan Aztek Teknoloji, bugün sektörde özellikle akıllı ses sistemleri ve aksesuarda dünyanın önde gelen markalarının distribütörü olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Aztek Teknoloji, Türkiye’de bugün Apple’ın kulaklıklar dahil tüm aksesuar ekosisteminin ana distribütörü olurken, HARMAN başta olmak üzere, Thule, Case Logic, Marshall ve Hama gibi dünyada önde gelen markaların Türkiye’deki yetkili distribütörü konumunda bulunuyor. Şirket’in distribütörlüğünü yaptığı markalar GFK verilerine göre Türkiye kulaklık sektöründe, 2021 yılında toplam yüzde 54,5 ve bluetooth hoparlör sektöründe ise toplam yüzde 63,1 pazar payına sahip. Aksesuar ve akıllı ses sistemlerinde teknolojinin gelecek dünyasını Türkiye’ye getirmeye devam etmeyi hedefleyen firma, halka arzla birlikte ürün yelpazesini de genişletmeyi planlıyor.

DENİZ YATIRIM VE QNB FİNANSİNVEST EŞ LİDERLİĞİNDE

Şirket’in mevcut 80 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi, 20 milyon TL artırımla 100 milyon TL’ye yükselecek, 5 milyon TL tutarında ise ortak satışı gerçekleştirilecek. Halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlenen Aztek Teknoloji için hisse başına 10,90 TL’den 10-11-12 Ağustos tarihleri arasında talep toplanacak.

Deniz Yatırım ve QNB Finansinvest eş liderliğinde toplam 38 kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek halka arzda payların yüzde 45’i bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yüksek başvurulu (bireysel) yatırımcılara ve yüzde 30’u ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

İŞLETME SERMAYESİ GÜÇLENDİRİLECEK

Aztek Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Ütebay, halka arz konusunda şu açıklamalarda bulundu; “25 yıllık deneyimimizle Aztek Teknoloji olarak Apple, Hama, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic ve Marshall’ın Türkiye’deki iş ortağı olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Her biri kendi alanında güçlü uluslararası markalarla uzun süredir iş birliği içindeyiz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda Apple başta olmak üzere tüm global iş ortaklarımızla düzenli aralıklarla finansal rakamlarımızı paylaşıyoruz. Türkiye’de kurumsallaşma ve şeffaflaşma sürecimizi tamamlamak amacıyla halka arz olmaya karar verdik. Halka arz geliri, Şirket’in ileriye dönük planları çerçevesinde işletme sermayesini daha da güçlendirmekte ve kısa vadeli borçların azaltılmasında kullanılacak. Ayrıca yeni iş fırsatları için mevcut ve yeni marka distribütörlük anlaşmaları yapmayı, yeni mağaza açmayı ve girişim sermayesi yatırım fonları aracılığı ile halka açık olmayan bilişim, teknoloji, sağlık, imalat ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı düşünüyoruz” dedi. Ütebay, “Bugün ulaştığımız, Mart 2021-Mart 2022 arası son 12 aylık 1.366 milyar TL ciro ve 3 milyona yaklaşan ürün satış adediyle sektörün öncü firmalarından biri olarak yatırımcılarımızı da bu büyüme hedefimize ortak etmek istiyoruz” diye konuştu.

YÜZDE 40 TEMETTÜ SÖZÜ

Şirket’in halka arzdan sonra 5 yıl boyunca dağıtılabilir kârının en az yüzde 40’ını nakit olarak dağıtma taahhüdü bulunuyor. 31 Mart 2022 tarihinde sona eren 12 aylık dönemde Aztek Teknoloji, 1,4 milyar TL ciro, 179 milyon TL FAVÖK ve 120 milyon TL net kar elde etti. Şirket, genişleyen iş hacminin yanında sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 9 seviyesinde FAVÖK ve net kar marjı gerçekleştirdi. Özkaynak ve aktif karlılık oranları da aynı dönemde sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 16 seviyesinde oldu.

GLOBAL MARKALARI BULUŞTURUYOR

Pazarda 25 yıllık tecrübesi bulunan Aztek Teknoloji, teknoloji meraklılarının beklentilerini en doğru ürünlerle karşılamak amacıyla Apple, Beats by Dr.Dre, JBL, Harman Kardon, Thule, Case Logic, Marshall, Urbanears ve Hama gibi global markaları Türk tüketicisiyle buluşturuyor.