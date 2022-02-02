"YAŞANAN OLAYLAR BENİ KOLAY SOĞUTMAZ!"

"Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olan Akın'a, "Bu olay sizi yardım yapmaktan soğuttu mu?" sorusu yöneltildi.

Azra Akın, "Yaşanan olaylar beni kolay soğutmaz. Bu hepimizin başına gelebilir. Tabii ki ne dikkatli olsanız da hayat bu; belli olmuyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu benim hayatımın bir parçası, çok seviyorum." açıklamasını yaptı.