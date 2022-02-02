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Azra Akın: Yaşanan olaylar beni kolay soğutmaz!

"Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olan Azra Akın'a, "Bu olay sizi yardım yapmaktan soğuttu mu?" sorusu yöneltildi. 2002 Dünya Güzeli, "Yaşanan olaylar beni kolay soğutmaz. Bu hepimizin başına gelebilir" dedi

02.02.2022 - 08:16 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Azra Akın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. AVM'nin içerisinde çığlık atıp, bağıran bir kız çocuğunu fark eden Akın, annesine yardımcı etmek istedi.

  • Azra Akın, minik kızın çığlıklarına karşı arasına mesafe koyup, konuşmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı. Ardından uzun uğraşlar sonrası minik kızla arayı bulan Akın, AVM'de anne ve kızıyla birlikte dolaşmaya başladı.

  • "ANNEYE BİRAZ DESTEK OLMAK İSTEDİM"

    Daha sonra kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Azra Akın, konuyla alakalı konuştu. Ünlü isim, "Oradan geçiyordum. Anneye biraz destek olmak istedim, başka bir şey değil yani. Sohbet ettik biraz..." diyerek, durumu özetledi.

  • "TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYORUM"

    "Dizi setlerini çok özledim." diyen Azra Akın, "İş birliklerimiz var iki markayla. Sinema ve dizi tekliflerini değerlendiriyorum." şeklinde konuştu.

  • "YAŞANAN OLAYLAR BENİ KOLAY SOĞUTMAZ!"

    "Umudum Olur Musun?" adlı dernek için bağış yapacağını belirtip, sözlerini yerine getirmeyen ödül töreni yetkilileriyle davalık olan Akın'a, "Bu olay sizi yardım yapmaktan soğuttu mu?" sorusu yöneltildi.

    Azra Akın, "Yaşanan olaylar beni kolay soğutmaz. Bu hepimizin başına gelebilir. Tabii ki ne dikkatli olsanız da hayat bu; belli olmuyor. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu benim hayatımın bir parçası, çok seviyorum." açıklamasını yaptı.

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