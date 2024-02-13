Azra Akın: İkinci çocuktan sonra bakıcı ablamız olacak

"BAKICI TUTACAĞIZ"

İkinci bebeğine kavuşmaya hazırlanan ve 7 aylık hamile olan Azra Akın, "Hamilelik güzel gidiyor. Şu anlık bir sıkıntı yok, rahat geçiriyorum. İkinci çocuktan sonra bir bakıcı ablamız olacak. Benim de işlerim oluyor, eşimin de işleri oluyor mecburen bir bakıcı tutacağız" diye konuştu.

Bakıcı maaşlarıyla ilgili de konuşan Azra Akın, "Ülkemizde şu an ne ucuz ki bakıcı maaşları ucuz olsun?" ifadelerini kullandı.