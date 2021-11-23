"CANIMIZ 3 YAŞINDA"

Partide eşi ve Demir ile birlikte objektif karşısına geçmeyi de ihmal etmeyen Akın, o anları Instagram hesabından yayınladı. Ünlü isim, gönderisine, "Canımız, oğlumuz 3 yaşında..." notunu düştü. Bir hayli neşeli oldukları görülen Azra Akın ve ailesinin o anları takipçileri tarafından 77 binden fazla beğenildi.

Akın, daha önce, "Çocuklar benim en hassas ve duyarlı tarafım. 'Çocuk' denince akan sular duruyor." açıklamasını yapmıştı.