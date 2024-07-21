Azra Akın, ailesiyle tatil sezonun Bodrum'da açtı
14 Nisan'da kızı Arya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla birlikte tatile Bodrum'a gitti
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru, çocukları Demir ve Arya ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
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Azra Akın, bir plajda eşi Atakan Koru ve kızı Arya ile birlikte görüntülendi.
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ARYA DENİZLE TANIŞTI
Kızı Arya'yı kucağına alan 42 yaşındaki tescilli güzel, eşiyle birlikte bebeğini denizle tanıştırdı.
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Kızlarına oyun oynatan Azra Akın ile Atakan Koru'nun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.
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"ARYA'YLA İLK TATİL MACERAMIZ"
Öte yandan 14 Nisan'da kızı Arya'yı dünyaya getiren Azra Akın, Bodrum'a gidecekleri sırada havalimanı ailece çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Arya'yla ilk tatil maceramız" notuyla yayımlamıştı.