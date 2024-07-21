Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Azra Akın, ailesiyle tatil sezonun Bodrum'da açtı - Magazin haberleri

        Azra Akın, ailesiyle tatil sezonun Bodrum'da açtı

        14 Nisan'da kızı Arya'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Azra Akın, eşi Atakan Koru ve çocuklarıyla birlikte tatile Bodrum'a gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2024 - 09:53 Güncelleme: 21.07.2024 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2002 Dünya Güzeli Azra Akın, eşi Atakan Koru, çocukları Demir ve Arya ile birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        • 2

          Azra Akın, bir plajda eşi Atakan Koru ve kızı Arya ile birlikte görüntülendi.

        • 3

          ARYA DENİZLE TANIŞTI

          Kızı Arya'yı kucağına alan 42 yaşındaki tescilli güzel, eşiyle birlikte bebeğini denizle tanıştırdı.

        • 4

          Kızlarına oyun oynatan Azra Akın ile Atakan Koru'nun keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

        • 5

          "ARYA'YLA İLK TATİL MACERAMIZ"

          Öte yandan 14 Nisan'da kızı Arya'yı dünyaya getiren Azra Akın, Bodrum'a gidecekleri sırada havalimanı ailece çektirdikleri fotoğrafı, sosyal medya hesabından "Arya'yla ilk tatil maceramız" notuyla yayımlamıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        İsrailliler yine sokaklarda
        İsrailliler yine sokaklarda
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Habertürk Anasayfa