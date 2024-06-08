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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti! - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe kongresini terk etti!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" dedi ve kongre alanından ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:26 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:24
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        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
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        Fenerbahçe'de Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk saatlerinde kongreyi terk etti.

        Kongrede kısa süreliğine söz alan Yıldırım, ""Burada Fenerbahçe’ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ancak yapılan seçim gayri demokratik bir seçimdir. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen kalabilir isteyen ayrılır, hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
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        AZİZ YILDIRIM NİYE TERK ETTİ?

        Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi. El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.

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        "SEN SEÇİLMEDEN O KOLTUKTA OTURUYORSUN"

        Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.

        "KÜRSÜ İŞGAL EDİLMİŞTİR"

        Vefa Küçük, kongre üyelerine "Kürsü işgal edilmiştir." derken Aziz Yıldırım'a 30 saniye konuşma hakkı tanıdığını duyurdu.

        Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

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