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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı! - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!

        Fenerbahçe'de pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi kongre heyecanı başladı. Gelişmeleri canlı aktarıyoruz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:57
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        CANLI | Fenerbahçe'de kongre heyecanı başladı!
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        Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak. Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

        Ülker Stadı'ndaki genel kurul, yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in konuşmasıyla başladı.

        Fenerbahçe Spor Kulübünün büyük ailesi olarak bir araya geldiklerini vurgulayan Pekin, "Her seçimli genel kurulda olduğu gibi kulübümüzün geleceğini belirlemek için önemli bir adım atıyoruz. Kulübün yol haritasını belirlemek, daha da büyümesini sağlamak için birlikte kararlar alacağız. Kulübümüzün sadece sahada değil her alanda başarılı olması için hep birlikte çalışacağız. Bugün burada geleceğe umutla bakıyoruz. Unutmayalım ki sandıktan çıkan sonuç ne olursa olsun, kazananın Fenerbahçe olmasını temenni ediyorum. Çünkü en büyük zafer birlikte hareket ederek kulübümüzün değerlerini ve başarısını korumak, daha da ileriye taşımaktır." ifadelerini kullandı.

        İLK RAUND ALİ KOÇ'UN

        Başkan adaylarından Ali Koç ve yönetim listesinde yer alan isimler kongre divan başkanlığı için Vefa Küçük ismini önerirken, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ve yönetim listesindeki isimler, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

        Yapılan oylama sonrasında kongre divan başkanlığına Vefa Küçük seçildi.

        Kongre divan başkanlığına seçildiği için üyelere teşekkür eden Küçük, gündemi oylara sundu. Kongre gündemi, oy birliğiyle kabul edildi.

        AZİZ YILDIRIM KONGREYİ TERK ETTİ!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yapılan divan başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek kurulu terk etti.

        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
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        Mikrofona gelerek kongre üyelerine seslenen Aziz Yıldırım, "Sevgili Fenerbahçeliler 1 dakika beni dinleyin. Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim gayri demokratik oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan isteyen ayrılabilir, isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum." diyerek stadı terk etti.

        BURAK KIZILHAN'DAN FUTBOL TAKIMINA ÖVGÜ

        Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, seçimli genel kurulda faaliyet raporunu okurken futbol A takımını överek, "Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz." dedi.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ilk gününde kulüp bünyesindeki takımlar ve sporcular hakkında faaliyet bilgilerini aktaran Kızılhan, futbol A takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

        "Futbol takımımız bu sezon gösterdiği şampiyonluk performansıyla ligi 99 gol ve 99 puanla tamamladı. Rakiplere farklı, bize farklı mücadele eden takımlarla savaşarak, tarihin en karakterli takımını oluşturduk. Rakiplerimiz desteklenirken biz hep aşağıya çekildik. Ancak oyuncularımız yılmadı, 'Nasıl olsa olmayacak.' demeden sonuna kadar mücadele ruhlarını ortaya koydular. Son noktayı ise kendini şampiyon sanan takımın sahasında kazanarak, hem de hakem hatalarıyla eksik kalmışken, sadece rakibimizin değil tüm spor kamuoyunun gözleri önüne koydular. Taraflı tarafsız herkesin gerçekleri görmesini sağlayan bu tarihi mihenk taşı, bugün şampiyonluğa rağmen asılan bayrak sayısının alışılmışın çok altında kalmasına neden olmuştur. Gerçek şampiyonun kim olduğunu gösteren tarihin en karakterli takımını alınlarından öpüyoruz. Çok değerli hocamız İsmail Kartal'a, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Biz onlardan razıyız."

        ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

        Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya ve Selma Rodopman.

        AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

        Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim ve Tuna Akın.

        Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile denetim kurulunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunulacak.

        Genel kurulda 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçe de okunarak üyeler tarafından oylanacak.

        Yarın yapılacak oy kullanma işlemi öncesinde bugün sandık kurulları başkan ve üyeleri seçilerek günün programı tamamlanacak.

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