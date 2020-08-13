Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın 6. ölüm yıldönümünde anma mesajı yayımladı. Yıldırım mesajında "Büyük insan, Beşiktaş’ın efsane başkanı, Türk sporuna bir çok önemli katkıları olmuş, değerli büyüğüm merhum Süleyman Seba’yı vefatının 6. Yılında, özlem,saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

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