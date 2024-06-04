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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı'ya sert sözler - Fenerbahçe Haberleri

        Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler

        Fenerbahçe Kulübü'nün yaklaşan kongresi öncesi Bursa'daki genel kurul üyeleriyle bir araya gelen Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 04.06.2024 - 10:19 Güncelleme: 04.06.2024 - 10:19
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        Aziz Yıldırım'dan çarpıcı sözler
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        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yaklaşan seçim öncesi üyelerle bir araya geldi.

        Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (NOSAB) yemekli toplantıya yönetim listesinde yer alan Nihat Özbağ ve Ömer Onan ile birlikte katılan Aziz Yıldırım, Bursalı kongre üyelerinden destek istedi. Sarı-lacivertli dernek üyelerinin ilgi gösterdiği Yıldırım, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

        Acun Ilıcalı'nın kendisi hakkındaki sözlerinin sorulması üzerine sert tepki veren Yıldırım, "Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun. 2016 ya da 2017 yılında basketbol takımımız Beşiktaş'ı yenerek şampiyon olmuştu. O şampiyonluk eğlencesinde Acun da vardı. İki tane Dominik varmış. İşte bu Dominik'te Fetöcülere pasaport ve oturma izni veriyormuş dediler. Kendisiyle konuştum ve yapma dedim. Yapmıyorum, etmiyorum dedi ama yapıyormuş. Öğrendik sonradan. Ayrıca Acun'un oraya kalkan özel uçakları da takip etsinler başka bir şey demiyorum. Adnan Oktar'a sadece 1 sene gittim diyor ama 9 sene gitmiş. Hakkında yazılan 3 bin 500 sayfalık fezlekeyi okudum" ifadelerini kullandı.

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        Yıldırım, bir soru üzerine kendisinin sadece bir başkan olmadığını belirterek, "Ben Başkan değilim, liderim. Herkes başkan olur ama lider olamaz" diye cevap verdi.

        2012 yılında "Ne şikesi memleket elden gidiyor" dediğini hatırlatan Yıldırım, "Şimdi ise Fenerbahçe elden gidiyor diyorum" ifadelerini kullandı.

        Acun Ilıcalı'nın Ankara ile iletişimi sağlayacağım yönündeki açıklamalarına da tepki gösteren Aziz Yıldırım, "Acun, Cumhurbaşkanından yetki almış gibi her şeye garanti veriyor. O işleri ben hallederim diyor. Listelerine bakıyoruz hükümete yakın isimler var. Fetö'ye yakın isimler var. Devletle kavga edilmez ama siyaset ile de işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

        Aziz Yıldırım, göreve seçilmesi halinde Mourinho ile çalışacaklarını söyledi.

        ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

        TV 100'de yayınlanan bir programda konuşan Ilıcalı, "Aziz Yıldırım'ın 'Adnan Hocacı' suçlaması için ne diyeceksin?" sorusuna, "Çok üzücü! Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye başkanlığı çok istiyor olabilir. Seçimde hezimetle ayrıldı, içinde bir şey yaşıyorlar olabilir. Ancak başkan olabilmek için bir Fenerbahçeliyi karalamak bana üzücü geliyor. Fenerbahçe'nin sorunu bu içerideki kavgalar. Suçlama çok çirkin olduğu için cevap vermek durumundayım. 35 yıl önceki konudan bir yere varmaya çalışırsa, bu art niyet. Daha önce 35 yıl önce görüştüğümüz açıkladım. Bir sohbet için gittim 'Fakirlere yardım et, insanlara destek ol' gibi Müslümanlığın güzel yanlarıydı. 18 yaşındaydım. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Fenerbahçe'yi kendi programımda ağırladım. Amacım Fenerbahçe'ye yardım etmekti. Aziz Yıldırım'a bayılıyordum da ondan bunu yapmadım! Kendi başkanlığında Acun çok iyi, sonra Acun çok kötü! Çok komik ya! Takımıma destek oluyorum, aşığım bu renklere. Elimden geleni yapıyorum. Ali Koç başkan olduğunda aradı ve kampanya yapmamızı istedi. Üç günde 20 Milyon euro topladık. Kanalımı Fenerbahçe için kullandım. Benim amacım Fenerbahçe'ye yardım etmek. Beni neden karalıyorsun? Senin karalamanla bana bir şey olmaz." cevabını verdi.

        Acun Ilıcalı'nın diğer sözleri şöyle:

        "Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho olayı komple yalan! Üç gün görüşemediler, irtibat kuramadılar! Mourinho, bizimle görüştükten sonra telefon değiştirdi! Ulaşamadılar! Anlşama falan yok! Londra'da görüşmüşler, Mourinho da Ali Koç'a ve projelere baktı... Adam kabul etti."

        "Aziz Yıldırım ben bu seçimi kazanayım da, baltayla girmiş, kimi biçersem biçeyim, ne yalan söylersem söyleyeyim. Tamamen o modda... Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi 600 milyon euro borçla bıraktı. Bir insan, bir kulübü 600 milyon euro borçla batırıp gider mi? Ben Ali Koç'a şaşırıyorum. Kulübe geliyorsun 600 milyon euro borç var. Aziz Yıldırım'ın alacağı yok! Paranı al git, 600 Milyon € batır, sonra gel ve yeniden başkanlık yap! Borç 300 milyon euroya inmiş, 'hesabını soracağız' diyor. Devamlı posta koyuyor! O dönemler geçti, insanlar böyle bir insan görmek istemiyor. Ona FETÖ'cü, buna Adnan'cı diyor... Bunları yapıp başkanlığa aday olabiliyorsan, bunlara cevap vereceksin! Keşke buraya otursa da 600 Milyon euro'ya cevap verse! Aziz Yıldırım böyle bir tartışmaya giremez! Konuşamaz! Ali Koç ile tartışmaya çıksın canlı yayında, hiçbir şey bilmediğimi söyleyeceğim!"

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