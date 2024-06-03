Aziz Yıldırım: Borç, varlıktan fazlaysa hepsini öderim

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım yaklaşan seçime dair açıklamalarda bulundu.

"BUNLAR POPÜLİST"

"Genel anlamda Atatürk'ü iyi tanımadan, bilmeden bir şey olduğunda onun ismi ortaya atılıyor. Ben buna karşıyım. Bir şey oluyor, Ali Bey diyor ki 'Stadın ismini Atatürk koyacağız', ya niye Atatürk koyuyorsun? Atatürk hepimizin geçilmezi, büyük lideri ama önce bunun izinlerini alacaksınız. Hiçbir şeyi çözmeden bu açıklamayı yapıyorsunuz. Bunlar popülist. Atatürk'ü her yerde kullanmak yanlış. Nutuk'u iyi okumak lazım. Yılmaz Erdoğan'a haber gönderdim, Nutuk'taki gibi bir Atatürk projesi yaparlarsa her şeyi karşılayacağımı söyledim."

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"KORKTU MU BİLEMİYORUM"

"Fenerbahçe'de intikam olmaz, biz Fenerbahçeliyiz. Şampiyonluğun dışında da sıkıntılar var 6 senede. Tribünden atlayıp taraftara saldırıyor, sporcuları götürüp taraftarın önünde küçük düşürüyor, son Galatasaray ve Trabzon maçlarından sonra saha dışına çıkması, Urfa'daki meseleler... Fenerbahçe başka bir trene bindi. 3 Temmuz'daki birleşme, saygı, sevgi bizi mutlu etti. Bana 'Başkanlığı bırak, bir dahaki celsede evine git' dediler, 'Hayır' dedim. Ali Bey, 2012'de yönetime girecekti, 'Benim gözümün üzerinde kaşım var, ailem var' dedi ve yönetime girmedi. Biz girdik, fedakarlık yaptık. Korktu mu bilemem, ona sormak lazım."

"KENDİSİNİ FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNDE GÖRÜYOR" "Son 4 yılda yanlış oyuncu seçimleri, antrenör seçimleri yaptık. Bir de bizim kafamızda hep mahkemeler vardı. 'Siz gelin futbolu yönetin, basketbolu ben yöneteyim. Mahkemeler bitince ayrılayım' dedim. Kabul etmediler. Yönetimde 6 sene beraber çalıştık. O Ali Koç ile bu Ali Koç arasında dağlar var. Şu an kendisini Fenerbahçe'nin üzerine görüyor. O değil de Fenerbahçe ona hizmet edecekmiş gibi görüyor." "BORÇ, VARLIKTAN FAZLAYSA HEPSİNİ ÖDERİM" "Yanlış... Borçtan bahsediyorlar, mal varlığından bahsetmiyorlar. Borç, mal varlığından fazlaysa ödemeyi kabul ediyorum. 330 milyon dolar borç bırakmışım, şu an TL'ye döndüğü için 110 milyon dolara bıraktım ben. Benim başka bıraktığım başka bir borç yok. 632 dedikleri yalan!" REKLAM "BİZ FENERBAHÇE İÇİN VARIZ"

"FENERBAHÇE'YE KARŞI ORGANİZASYON VAR" "Sayın Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye bir müdahalesi yok çünkü bu söylediğiniz anlamdaki siyasetle beraberler yani. Fenerbahçe'de siyasi olarak bir yapılanma olduğunu düşünmüyorum. Ancak TFF ve hakemler... Hakemler kendi aralarında organize olmuşlar, TFF başkanı da müdahil oluyor. Benim görüşüm, TFF ve altındaki kurumlarla Fenerbahçe'ye karşı bu organizasyon yapılıyor. 20 senede hiçbir siyasi bana 'Listene şu ismi al' demedi. Ben gittim başka yere oy attım ama deklare etmedim. Üst kimlik Fenerbahçe'dir. Son mali kongrede Uğur Bey bir şeyler söyledi, infial oldu. Fenerbahçe, siyassetten güçlüdür. Fenerbahçe çok güçlü ya!" "İSMAİL KARTAL İLE DEVAM EDECEKTİ" "Mourinho'yu Fenerbahçe'ye Ali Koç getirdi ama ben fikir babasıyım. Bu bir vizyon meselesi. Ben 2004'te Mourinho'yu istedim, olmadı. Daha önce kulüple ilgili yaptığım bir röportajda İsmail Kartal ile ilgili fikrimi sordular 'Söylemeyeyim' dedim. 'Kimi düşünüyorsun?' dediler, 'Mourinho' dedim. Biz ona '3 aday var kim seçilirse seçilsin muhakkak Fenerbahçe'ye gel' dedik. Son olarak Önder Bey ve Mahmut Bey menajeriyle rakamsal değerlere kadar anlaştı. Bir anlaşma hazırlayacaklardı, ancak yetkimiz olmadığı için seçilirsek diye hazırlayacaktık sözleşmeyi. Sonra bunlar devreye girdiler. Mourinho bana, ayrılan başkan adayı ile telefonda görüştüğünü açıkladı. 'Salı günü de Branco gelip Mendes ile görüşecek' dedi. Ne zaman ben 'Görüşeceğim' dedim, gidip anlaştılar. Onlar getirdiler ama Ali Bey, Mersin'deki kongre üyelerine gittiğinde 'İsmail Kartal'ı güçlendirip devam edeceğiz' demişti, aniden buraya döndüler. Allah razı olsun, bundan rahatsız değiliz biz." REKLAM "10 TANE ADAM ALMAYIN" "Gidip de 10 tane oyuncu almayacaksınız, 3-4 tane gerekli mevkilere. Mourinho dünya çapında bir hoca, tıpkı Obradovic gibi. Onun istediklerini almak lazım. Gitmek isteyen oyuncular da kalmak ister. Onlara da ihtiyacımız var."

"HEPSİ 10 SENELİK BAŞARISIZLIK YÜZÜNDEN" "O çarkın içine girdiğinizde sabah; simit ve çay, akşam da köfte ekmek yiyorsunuz. Şeker de yükseliyor tabii. Şimdi her şey kontrolde. Ben seçilmezsem de Fenerbahçe için dünyanın sonu değil. Ben kendi ailemden biliyorum, çocuklar okula gitmek istemiyor. 2005'te bir okula gittiğimizde 25 kişilik sınıfın 15'i Fenerbahçeli'ydi. Şimdi düştü 7-8'e. Neden? 10 senelik başarısızlık sebebiyle." "HATAYI KENDNİZDE ARAYACAKSINIZ" "Ben Ali Koç'a Fethullahçı demedim, o kendisine öyle diyorsa açsın okusun nasıl kurulduğunu bu örgütün. Final Four önemli bir başarıdır. Diğer branşlarda niye sana müdahale etmiyorlar? Futboldaki başarısızlığın sebebi basiretsizlik. Benim gönderdiğim 3 hocayı getirdiler. Her yerde olup futbolda olmuyorsa hatayı kendinizde arayacaksınız." "BİZİM YANAĞIMIZI OKŞAYAMAZLAR" "Bizim yanağımız okşanamaz, mesafelerimiz vardır. Galatasaray Başkanı, çıkıp Ali Bey'e bir şeyler söyledi. Sonra da şike lafları etti. Çıktım beyanat verdim 'Sinek ikili, konuşma' dedim, bitti. Fenerbahçe'nin başkanı budur. Bize saygılı olmaları lazım. Biz 3 Temmuz'da bu ülkenin kaderini çizmiş bir spor kulübüyüz, normal bir spor kulübü değiliz."

"SONRASINI TFF DÜŞÜNSÜN" "Nihat Özdemir ile 1959 öncesi konusunu konuştum. 'Neden onaylamıyorsun şampiyonlukları?' dedim, 'Şampiyonlukları tasdik etmek kolay ama istedikleri başka şeyler var' dedi. 'Bunları yaparsam, Anadolu'daki kaybolmuş takımlar bile şampiyonluk ister' dedi. Ben haklıysam, mahkeme kararıyla tasdik ettirir gönderirim. Sonrasını TFF düşünsün." "SAHADAN ÇEKİLME YANLIŞTI" "Sahadan çekilme olayı yanlıştı. Oraya giden insanlar hüsrana uğrayıp bir doğum günü partisine gittiler. Ben hapisteyken Ali Bey çıkıp 'Bizi küme düşürün' diyordu durmadan. Çağırdık, 'Ya kardeşim sen niye böyle şeyler söylüyorsun? Biz bir şey yapmadık.' diye uyardık o dönem."