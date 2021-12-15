'Aziz'in yeni bölümünden bir tanıtım daha!

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Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği ilgiyle izlenen dizisi 'Aziz'in heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aziz'in atölye için gelen paranın Mustafa Kemal Atatürk tarafından geldiğini öğrendiği tanıtımda Adem, mektupta yazan büyük sırrı Dilruba'ya söylüyor. Dilruba'nın Aziz'e babasının mallarıyla ilgili gerçeği söyleyip söylemeyeceği merak konusu olurken Prenses Fevziye'nin konuğu olarak davete hazırlanan Efnan'ın değişimi heyecanla bekleniyor.

'AZİZ'İN YEDİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yaşanan tüm olayların ardından Efnan'ın da gidişiyle Aziz mücadelesine tek başına devam etmek zorunda kalır. Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre'in yanında bulur. Bu sırada Pierre'in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz'in hikâyesine de derinden dokunur. Adem, Dilruba'nın sevgisini sınamak için ona Aziz'le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken Maksude'nin eline geçen bir mektup, Aziz'i hayal kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

'Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!