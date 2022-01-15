Aziz'in yeni bölümünde aşk da direniş de güçleniyor

Şehirde başlayan direniş giderek güçlenirken Fransızlar da sert şekilde karşılık vermeye başlıyor. Aziz’in “Bin yıldır bizim olan bu vatan toprağının her bir karışı kuşatılmıştı. Onca imkansızlık içinde bir adam çıktı, bir hayal kurdu. Bu inançla Türkiye Cumhuriyeti kuruldu!” sözleriyle yaptığı konuşma şehirde alkış toplarken izleyicide de büyük heyecan uyandırıyor.

AZİZ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aziz, yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

AZİZ'İN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aziz’in izleyiciyi ekran başına kilitleyen 9. bölümünde; Aziz, gerçekleri öğrendikten sonra amcasıyla yüzleşti. Amcasından hesap sorarken kendi hakkı olan tüm malların Handan’ın üzerine geçirildiğini öğrendi. Aziz ile Efnan, Antakya sokaklarına Atatürk resimleri asarak bir direnişin fitilini ateşledi. Tüm halk, Aziz’in arkasında birleşmeye başladı. Bu sırada Aziz, her koşulda yanında duran Efnan’a karşı duygularını fark etti ve onunla evlenmeye karar verdi. Atölyede herkesin gözü önünde Efnan’a evlenme teklif etti. Aziz’in özgürlük için şehirde yaptıkları büyük yankı uyandırırken Pierre de bu duruma kayıtsız kalmadı. Payidarlara karşı Kenan ile birlik oldu. Finalde Aziz’in atölyesinde Fransızlara karşı özgürlük mücadelesinin ilk adımı atıldı. Aziz, halka okuma-yazma öğretmeye karar verdi. Aziz’in bu girişimine Dilruba’dan da destek geldi. Peki Aziz, Fransızlara karşı direnişinde başarılı olabilecek mi?

Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.