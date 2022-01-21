'Aziz' ile 'Efnan' aşkında sürpriz gelişmeler yaşanacak!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 10. bölümüyle ekrana gelecek. Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken Aziz, Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir.

Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

"Aziz", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 10. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 10. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;