Aziz ile Efnan'ın duygusal anlarının ekrana geldiği ön izleme sahnesinde Aziz'in Efnan'ın saçlarını taradığı ve ikilinin yakınlaştığı anlar seyirciyi derinden etkileyecek.

AZİZ'İN ONUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Türklerin azimli direnişi karşısında Fransızlar baskılarını artırırken Aziz, Türk milletini arkasına alarak pes etmeyeceklerini gösterir. Türklerin bu kararlı ve cesur duruşu üzerine Pierre bütün gücünü kullanmaya karar verir.

Tüm bunlar yaşanırken Aziz sadece Efnan'ın sevgisiyle nefes almaktadır. Ancak bu durumu hazmedemeyen Dilruba, Efnan'ı Aziz ile olan geçmişiyle yaralamak ister. Aziz çetin bir mücadelenin içindeyken Efnan'a olan aşkının bir kez daha sınandığına tanık olacağız.

Aziz, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!