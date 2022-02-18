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Aziz dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları!

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Aziz'in yeni bölümüne geri sayım başladı, Aziz dizisi takipçileri tarafından dizinin konusunu ve oyuncuları merak konusu oldu. Her hafta Cuma akşamları seyirciyle buluşan Aziz dizisi bir dönem hikayesini ekrana taşıyor. Çekimleri Antakya'da gerçekleştirilen Aziz dizisi araştırılıyor.

18.02.2022 - 12:45 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • AZİZ DİZİSİ KONUSU

    Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır. 

     

    Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi  ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır. 

  • MUSTAFA (BARAN AKBULUT)

    Ben Mustafa… Beşi bi yerde derler bana. Eş dost oğlanlar yüzünden taktılar bu adı…  Allah uzun ömür versin beş evladım var. Hanımım erkenden göçüp gidince biz altı erkek kalıverdik bi anda ortalıkta. Allah var, etraftan çok dediler seni helal süt emmiş biriylen baş göz edelim diye amma benim içime sinmedi. Gönlüme sığmadı dedikleri. Ben kendim bakarım evlatlarıma dedim. Hep çalıştım didindim. Sonunda Galip beyin yanında kalfa başı oldum. Lakin hiç ummadık bir şey oldu. Galip Bey’in kızı Maksude’ye gönül verdim. Gönlüme; “yahu dedim sen kim koskoca bey kızı kim, yapma etme, yanarsın” dedim amma yok laf dinletemedim. Maksude’yle hislerimiz karşılıklı lakin bu sevdanın sonu yok. Onun gibi Bey kızını yakıştırıp da koyarlar mı yanıma?

  • ASLAN (BERKAY AKIN)

    Ben Aslan… Galip Beyin sağ kolu sayılırım. Payidar köşkünün kahyasıyım. Bu evde her işe önce ben koşarım. Her vukuattan önce ben haber alırım. Çarşıya pazara gittim mi diğer evlerin çalışanlarıyla dedikodu yapmaya bayılırım. Ee başka türlü nereden bileceğim bunca sırrı? Herkesten önce haberleri öğrenirim. Çünkü Galip Beyim eline boldur. Sakınmaz. Haber muştuluysa uçarak gider müjdemi gani gani alırım. Yok değil, şer ise kulağımın üstüne yatarım. Dedikoduyu da parayı da her ne kadar sevsem de çalıştığım evin beylerine de hanımlarına da sadığım. Başkalarından haberleri alırım lakin Payidarların köşkünde olup bitenden zerre bahis açamam. Maazallah şehirde işsizlik, fakirlik kol gezerken, gözümün yaşına bakmadan koyuverirler kapıya. Bundan ötürü gırtlağımı kesseler yine konuşturamazlar,  töbe evin içinde olanı anlatmam kimselere… Yine de söz vermeyeyim. Bana belli olmaz.

  • CEMAL (CENAN ÇAMYURDU)

    Ben Cemal. Buralarda herkes Cemo der bana. Dünyaya gelmişim gelmesine de soran olaydı bey oğlu olmadıktan sonra töbe gelmezdim. Kader işte, bi  marabanın oğlu olarak düştük bu hayata. Marabanın oğlundan ne olur? Ben size deyim; hiç bi şey. Benden de hiç bi şey olmadı. Aziz beyin çiftliğinde başımı sokacak bi damım birde boğazımdan geçen üç beş lokmadan başka bi şeyim yok. Haa bir de güp karısı ( cadı gibi) bi karım var.  Biraz tembelim. Benim suçum değil amma. Ne yapayım? Çalışmak yok fıtratım da. Mevlam öyle münasip görmüş. Piyizlenmeyi pek severim. Bir köşede kıvrılıp şekerleme yapmayı da… Sonra dedikoduyla da aram iyidir. Bu yüzden kulağım deliktir. Pek güven olmaz bana. Kimin gemisine biner onun türküsünü çığırırım. Bi tek şey yazmaz benim kitabımda. Yediğim tasa pislemem ben. Bundan ötürü gayri ölürüm lakin yine de bırakamam Aziz Beyimi… 

  • MAKSUDE PAYİDAR (ELİF SÖNMEZ)

    Ben Maksude… Payidar ailesinin tek kızı. Babam Galip Bey’in göz bebeği, kardeşimin kıymetlisi… Sessiz içme kapanık uysal bir kızdım hep. Annesiz büyümenin tesellisini hep halamın göğsünde dindirmeye çalıştım. Babam her ne kadar annemin yokluğunu kapatmaya çalışsa da benim içimde kanayan bir yara olarak kaldı. Annesiz büyümenin tesiri ile hep bir yuva kurma hayaliyle yaşadım. Lakin olmadı. Babacığım öyle titriyordu ki üzerime ne kimselere vermeye kıyabiliyor ne de benden ayrılmaya gönlü razı oluyordu. Gel zaman git zaman yaşım evlenme çağını biraz geçti. Anladım ki babam biricik kızına kimseleri yakıştırmayacak… Kıyıp da el oğluna veremeyecek. Bende ilmek ilmek işlediğim nakışlarımı, özenle hazırladığım çeyizlerimi, kalan son umutlarımı kapattım sandığa. Nasibimde yokmuş dedim. Kaderime boyun eğdim. Ta ki onu görene kadar… Nasıl oldu anlamadan Mustafa’ya gönlümü verdim. Mustafa beş çocuklu, yoksul bir adamdı. Babamın paşazadelere, soylulara yakıştıramadığı kızı gidip sıradan hem de beş çocuklu bir adama gönlünü kaptırmıştı. Hiç ummazdım; Bir gün bizi aşkı uğruna geride bırakıp çekip giden annemi… 

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