KENAN (EREN HACISALİHOĞLU)

Ben Kenan… Acımasızlığın, adaletsizliğin tam ortasına doğdum… Doğduğum gün Payidarlar kıyametimi kopardı… Anamın döktüğü kanlı gözyaşlarını, kendi acılarımı, yaralarımı yıllarca içime gömdüm. Gömdükçe içimde bir dağ, kalbim bir taş oldu. Payidarlar bu devran hep böyle gidecek sanıyor. Lakin öyle bir şey yapacağım ki… O devranın çarkını kendime çevireceğim. Ben bu hayattan alacaklıyım… Hakkımı söke söke, can yaka yaka alacağım… Bundan böyle Aziz ne yapmak istese önünde ben olacağım… Başının girdiği her belanın, çektiği her sıkıntının, kaldığı her enkazın dibinde bir ayrık otu gibi biteceğim. O sökecek ben tekrar onun yanıbaşında, bıkmadan, usanmadan kök salacağım. Sadece Aziz’in değil, tüm Payidarların yanıbaşında duran, çocukluğumun ahı tutmuş gibi bela, anamın intizarının karşılığı gibi musibet olacağım. Payidarlar ayaklarıma kapanana kadar, bu aileyi soyadlarıyla bir yerin yedi kat dibine gömene kadar durmayacağım…