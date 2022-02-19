Televizyon ekranlarının fenomen dizisi Aziz'in son bölümü araştırılıyor. Proje tasarımı Necati Şahin tarafından gerçekleştirilen Aziz dizisinde heyecan durulmuyor. Show TV'nin sevilen dizisi Aziz dün akşam 14. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cuma akşamları yayınlanan Aziz dizisi zengin oyuncu kadrosu kadar konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aziz son bölümü dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. İşte Aziz 14. bölümde neler oldu sorusunun cevabı ve Aziz 14. bölüm hakkında merak edilenler...

AZİZ 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz ve Adem'in birlikte hareket etmesi Pierre ve Galip'i bozguna uğratır ve bütün dengeler değişir. Delillere ulaşamayan Pierre, Maksude'yi tutuklayınca Aziz ilk defa kendi kurallarını yıkar ve düşmanıyla birlikte hareket etmek zorunda kalır. Babası tarafından kovulan Adem ve Dilruba için yeni bir macera başlar. Bu macera Aziz ve Efnan'ın ilişkisine kadar uzanan sır ve gizem dolu bir hikâyenin başlangıcı olacaktır.

AZİZ 14. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ