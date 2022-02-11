'Aziz' yanında olanları aklamaya çalışıyor!

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Show TV'de ekrana gelen, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı Aziz'in kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz bu akşam heyecan dolu 13. bölümüyle ekrana gelecek. Aziz, sınırdaki çatışmada ağır yaralanan Mustafa'yı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılır. Pierre silahların kaçırıldığını ve şehre erzak sokulduğunu öğrenir. Galip ise istemeden bu mevzuya dahil olup Aziz'e yardım etmeye mecbur kalır. Aziz yanında olanları aklamaya çalışırken, tüm Payidarlar kendilerini gizemli bir yolculuğun içinde bulurlar... Adem cephesinde ise gizem devam eder, Adem Aziz'in elinden atölyesini alacak mıdır? Peki ya bu sırada Aziz, ezeli düşmanı Pierre'den yardım isteyen Efnan'ı affedebilecek midir?

"Aziz", yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Aziz'in 13. Bölüm Tanıtımları;

Aziz'in 13. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;