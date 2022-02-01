Mustafa ve Kenan'ın kavgası dikkat çekerken gerilimin giderek yükseldiği tanıtımda Aziz'in "Eğer yakalanırsak sonu idam..." sözleri akıllarda soru işaretleri oluşturuyor.

İşte Aziz'in 12. Bölüm Tanıtımı;

AZİZ'İN 12. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Babasının gizemli ölümünün ardındaki sır perdesini aralayan Aziz, yeni bir hamle yapmak üzere harekete geçer. Bu sırada Türklerin cesur direnişi üzerine Fransızlar şehirde baskıyı artırıp ambargo başlatmıştır. Türkler açlık ve kıtlıkla acı bir şekilde sınanmaktadır. Aziz babasının intikamını almak ve halkı bu zulümden kurtarmak için tehlikeli bir yola girer. Tüm bunlar olurken Efnan'la ilgili şaşırtıcı bir gerçeği öğrenmesi Aziz'de derin bir hayal kırıklığına neden olur. Aziz bu çetin mücadele için amansız bir yolculuğa çıkarken arkasında gözü yaşlı Efnan'ı bırakır. Efnan'ın bu süreçteki destekçisi ise amansız rakibi Dilruba olacaktır.

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!