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        Haberler Magazin Azerbaycanlı bir genç saçına Volkan Konak'ın görünümünü kazıttı - Magazin haberleri

        Azerbaycanlı bir genç, saçına Volkan Konak'ın görünümünü kazıttı

        Azerbaycanlı bir genç, 31 Mart'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın görünümünü saçına kazıttı

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        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 08:34 Güncelleme: 09.04.2025 - 08:39
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        Volkan Konak'ı kazıttı
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, konseri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 58 yaşında yaşamını yitiren Volkan Konak, vasiyeti üzerine memleketi Maçka'da defnedilmişti.

        Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın mezarlığına ziyaretler gerçekleştirmeye devam edilirken ünlü isimler de merhum şarkıcıyla olan anılarını paylaşıyor.

        Tüm bunların yanı sıra Azerbaycanlı bir genç de Volkan Konak'a olan sevgisini farklı bir yöntemle gözler önüne serdi. Genç, bir berbere gidip Volkan Konak'ın görünümünü saçına kazıttı.

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        #volkan konak

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