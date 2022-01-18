AA'nın haberine göre temeli 2009'da atılan, 2011'den itibaren ise kademeli olarak faaliyete geçen Şahdağ Turizm Merkezi, bugün 108 hektar kayak alanı ve 23 kilometrelik farklı zorluk derecesine sahip kayak pistleri ile turistlere hizmet veriyor.