Azerbaycan, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan'ın sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü açıklandı.

Azerbaycan-Ermenenistan sınır hattında gerilim sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğü bildirildi.