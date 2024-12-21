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        Haberler Dünya Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem

        Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta oluştuğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 03:14 Güncelleme: 21.12.2024 - 03:14
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        Azerbaycan'da 4,5 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Azerbaycan'ın Türkiye sınırındaki Kelbecer kenti olan ve saat 02.01'de kaydedilen 4,5 büyüklüğündeki sarsıntı, 7 kilometre derinlikte oldu.

        Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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