Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın’ın Ermeni silahlı güçlerinden boşaltılmasının ardından halka seslendi.

Aliyev,"Düşmanı topraklarımızdan kovduk ve yeni bir gerçeklik yarattık. Herkes bu gerçekliği kabullenecek." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da yaşayan vatandaşlara seslenen Aliyev, "Bugün Dağlık Karabağ'da yaşayanlar Azerbaycan vatandaşıdır. Onlar Azerbaycan devletinde hayatlarının daha iyi olacağını görecekler" dedi.