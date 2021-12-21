Az uyku Alzheimer'a yakalanma riskini artırıyor

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Alzheimer hastalığıyla uyku arasında önemli ve güçlü ilişkilerin olduğunu belirtti.
Son dönemde yapılan birkaç çalışmanın, 50 yaş üzeri bireylerde günde 6 saatten az uyumanın Alzheimer'a yakalanma riskini yüzde 30 artırdığını gösterdiğini anlatan Öztürk, "Belirli bir yaş üzerinde, özellikle 6 saatten daha az uyumamalı ve uykumuzdan fedakarlık etmememiz gerekiyor. Çünkü uyku sırasında beyinde bir temizlik meydana geliyor. Gündüz beynimiz çalışırken beta amiloid dediğimiz bir madde sinir hücreleri arasında birikiyor ve uyku sırasında bu maddenin temizliği söz konusu" dedi.
Öztürk, Alzheimer'ın beta amiloid birikimi temizlenemediğinde sinir hücreleri arasındaki ilişkinin ve iletişimin bozulmasından kaynaklanan bir durum olduğunu ifade etti.
Son dönem yapılan çalışmada beyindeki beta amiloid işaretlenerek ve görüntüsü çekilerek özellikle beynin hipokampus ve talamus bölgelerindeki birikiminin gösterildiğini aktaran Öztürk, şöyle devam etti: "Beta amiloidin sadece bir gece uykusuz kalan bireylerde bile yüzde 5-10 civarında daha fazla biriktiği bulundu. Bu bölgeler Alzheimer hastalığında en erken etkilenen bölgeler olarak da biliniyor. O yüzden yeteri kadar uyku uyumadığımız zaman beynimizde gündüz olan beta amiloid birikiminin temizliği bozuluyor, bu da alzaymıra yatkınlık yaratıyor."
"MÜZİK TERAPİ ALZHEIMER TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR"
Öztürk, yaşlı bireylerin emeklilik döneminde meşguliyetlerinin azalması nedeniyle gündüz uykularının görüldüğünü, bunun da gece uykusunun süresini kısalttığını belirtti.
Müzik terapinin de Alzheimer tedavisinde dünyada yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Nörolojik müzik terapi denilen ve altında 20'nin üzerinde teknik olan bir alan var. Burada her hastalıkta olduğu gibi Alzheimer hastalarında da konulacak hedefler doğrultusunda müzik terapi girişimleri yapılabilir. Burada beynin müziği kullanırken tüm devrelerini kullanmasından yararlanıyoruz. Dolayısıyla Alzheimer hastalarında bellek güçlendirmek için veya bellek kayıplarının azaltılması ve dejenerasyon hızının yavaşlatılması anlamında ya da Alzheimer hastalarının duygu durumlarının düzeltilmesi anlamında müzik terapinin oldukça önemli katkılar sağladığını biliyoruz."
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