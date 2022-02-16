Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 16 Şubat Son dakika deprem: AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 16 Şubat Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 16 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.16 09:34:47 38.9683 26.7062 7.4 -.- 2.9 -.- DENIZKOY-DIKILI (IZMIR) İlksel

2022.02.16 08:20:34 40.8937 31.7922 5.4 -.- 2.2 -.- MERKESLER-(BOLU) İlksel

2022.02.16 08:19:44 37.1483 28.4600 7.4 -.- 1.6 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel

2022.02.16 05:58:05 36.3818 29.5430 14.5 -.- 1.1 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel

2022.02.16 05:33:52 41.1142 43.9462 9.8 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN İlksel

2022.02.16 05:16:57 38.2905 38.9287 20.4 -.- 2.1 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.02.16 04:56:11 40.4927 29.1858 5.2 -.- 1.0 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.02.16 04:47:12 37.0963 28.3642 5.3 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.16 03:36:16 37.1125 28.3708 3.9 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.16 03:34:51 39.0830 35.9792 5.0 -.- 2.4 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2022.02.16 02:59:19 37.0978 28.4037 5.0 -.- 1.0 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.16 01:23:38 37.8530 27.2433 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.02.16 01:19:38 37.8620 27.2488 5.4 -.- 3.3 3.4 KUSADASI (AYDIN) İlksel

2022.02.16 00:12:58 35.8160 29.1435 9.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.02.16 00:08:00 36.9653 27.6375 14.4 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel