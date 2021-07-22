Ayvalık’ta bayram yoğunluğu! Cunda'ya giriş 4 saat kesildi

Kurban Bayramı için Antalya’dan Ayvalık’a geldiğini aktaran İsmail Kurt isimli tatilci de, “Antalya çok sıcak ve nemliydi. O yüzden de bayramı Ayvalık’ta geçirmek istedik. Ben ilk kez geldiğim bu güzel ilçeye adeta hayran kaldım. Gerçekten çok güzel bir yöre. İlk fırsatta yine Ayvalık’a gelmek istiyorum. Bana göre Ayvalık, Antalya’dan bile güzel“ ifadelerini kullandı.