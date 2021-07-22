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CUNDA DOLDU! Son dakika: Ayvalık’ta bayram yoğunluğu! Girişler durdu

Ayvalık’ta bayram yoğunluğu! Cunda'ya giriş 4 saat kesildi

Kuzey Ege’nin turizm alanındaki gözde tatil merkezi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi, kurban bayramı nedeniyle rekor bir kalabalığa ev sahipliği yapıyor.

22.07.2021 - 10:44 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Bu bayram, iç turizmin adeta kalbinin attığı kent olarak öne çıkan Ayvalık, 70 bin olan gerçek nüfusunun 10-12 kat fazla misafiri ağırlıyor.

     

  • Tarihi ve doğal güzelliklerinin dışında turizm çeşitliliği açısından, eşsiz su altı güzellikleri, rüzgar sporları, eşsiz damak tatlarından oluşan mutfağı, kültürel varlıklarıyla öne çıkan Ayvalık’ın başta Cunda Adası olmak üzere, 14 kilometre uzunluğundaki Sarımsaklı Plajları ve kent merkezinde bu yıl aşırı yoğunluktan ilçe esnafı ise memnun.

     

  • Kurban Bayramı’nda olağanüstü ilgi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni tip koronavirüs pandemisi sürecinin ardından Kurban Bayramı öncesinde bayram tatilinin 9 gün olarak belirlenmesiyle böylesi bir yoğunluğu beklediklerini belirtti.

     

  • Yaşanılan yoğunluğun ilçedeki aşırı araç trafiğinin yanı sıra belediye olarak toplanan çöp kapasitesiyle kendisini net olarak ortaya koyduğunu belirten Belediye Başkanı Ergin şunları söyledi:

     

  • "Trafiğin yoğunluğu nedeniyle çok ciddi otopark sıkıntısı yaşıyoruz. Yine belediye birimlerimizin verdiği bilgilere göre; normalde her gün 70-80 ton olarak kaldırdığımız çöp oranı bayramla birlikte 240 ton civarına ulaşmış durumda. Tabi bunlar da Ayvalık’ta şu an da konuk ettiğimiz tatilci sayısının ne kadar yüksek sayıda olduğunun da net göstergesidir."

     

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