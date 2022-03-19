Ayva çekirdeğinin mucizevi faydaları

Sağlık sorunlarına doğal besinler ile çare bulmak isteyen kişiler, bu konu hakkında araştırmalarını yapmaya devam etmektedir. Ayva çekirdeği faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından dile getirildiği için son dönemlerde ayva çekirdeği hakkında yapılan araştırmalarda da artış görülmektedir. Peki, ayva çekirdeği neye iyi gelir? İşte ayva çekirdeği hakkında merak edilen her şey yazımızda.

Ayva Çekirdeğinin Faydaları

Ayva çekirdeği cilt sağlığı için faydalı bir tohumdur.

Ciltte sivilceler meydana gelebilir. Ayva çekirdeği sivilcelere iyi gelir.

Yanıkların tedavisinde de ayva çekirdeği kullanılır.

Saç sağlığı için de ayva çekirdeği kullanılabilir. Saçların daha sağlıklı ve gür bir şekilde çıkmasına yardımcı olur.

Ayva çekirdeği enfeksiyonların iyileşme sürecine olumlu katkı sunar. Bunun yanı sıra meydana gelebilecek enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar.

Ayva çekirdeğinin ishali durdurma özelliği bulunmaktadır. Sindirim sistemini de düzenleyen ayva çekirdeği sayesinde bağırsaklar da daha iyi çalışmaktadır.

Ayva Çekirdeğinin Zararları

Ayva çekirdeğinin yararları çok fazladır ancak zararları minimum seviyededir. Ancak ayva çekirdeğini tüketirken dikkat edilmesi gerekir. Ağız yolu ile ayva çekirdeğinin tüketilmemesi gerekmektedir. Kronik rahatsızlıkları bulunan kişiler tarafından da ayva çekirdekleri tüketilmemelidir. Ayva çekirdeğini kullanırken yan etkisini görebilecek gruplardan biri de hamilelerdir. Bu yüzden ayva çekirdeğini kullanmadan önce doktora danışılabilir.

Ayva Çekirdeği Cilde Faydası

Ayva çekirdeğinin cilt üzerinde sayısız faydası bulunmaktadır. İşte ayva çekirdeğinin cilde faydaları:

Cildi besleyici özellikleri bulunur.

Cildi yeniler ve yaşlanma sürecini geciktirir.

Cildi sıkılaştırır, sarkmayı önler.

Yağlı ciltler üzerinde kullanılmalıdır. Cilt üzerinde bulunan fazla yağı alır.

Sivilcelere karşı koruma sağlar.

Antioksidan özelliği bulunduğu için cilt sağlığına faydalıdır.

Ciltte meydana gelen tahriş ve yaralara iyi gelir.

Cilt lekelerine iyi gelir.

Cilt tonunu eşitleyici bir özelliğe sahiptir.

Cildin günlük bakımı için yararlıdır.

Ayva Çekirdeği Saça Faydaları

Ayva çekirdeği genel olarak saç ve cilt sağlığı üzerinde kullanılır. Cilt için pek çok faydası bulunan ayva çekirdeği saç sağlığı için de mucize etkileri içinde barındırır. Ayva çekirdeği saça maske olarak kullanılır. Ayva çekirdeği maskesi yapımı ise şu şekildedir:

Yağlı saçlarda ayva çekirdeği yapımı için 30 adet ayva çekirdeğini bir su bardağı içerisinde bir saat kadar bekletin. Bu ayva çekirdeklerinin olduğu su jel kıvamına gelecek. Jel kıvamına geldikten sonra saçınıza sürün ve yarım saat kadar bekletin. Ardından saçlarınızı durulayın.

Normal saçlar için ayva çekirdeklerini 2 bardak su ile kaynatın. Kaynattıktan sonra ılıyana kadar bekleyin. Ilıyan karışımı saç diplerinize masaj yaparak kullanın ve bir saat bekletin. Ardından şampuan sürmeden saçlarınızı yıkayın.

İşte ayva çekirdeğinin saç sağlığı için faydaları:

Ayva çekirdeği tüm saç tipleri için kullanılır.

Saçın nem dengesini korumaya yardımcı olur.

Saçı temiz tutar.

İçeriğinde bulunan potasyum, kalsiyum, hidro asit, demir, C, A ve B vitaminleri bulunur bu yüzden saç derisini besler. Saçın nefes almasını sağlar.

Saç derisinde meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.