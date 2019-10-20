Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti.

Galibiyeti getiren golleri; 16. dakikada Ceyhun Gülselam, 29 ve 75. dakikalarda Papiss Cisse, 51. dakikada Anastasios Bakasetas ve 70. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 66 (penaltı) ve 73. dakikalarda Fernando Boldrin'den geldi.

Bu sonucun ardından 17 puana yükselen Alanyaspor 8. haftayı lider tamamlandı. 6 maçtır kazanamayan ve üst üste 4. mağlubiyetini alan Çaykur Rizespor ise 8 puanda kaldı.

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