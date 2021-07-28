Ayta Sözeri, Harbiye'de sahne aldı

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Kerki Solfej Yaz Konserlerinde Ayta Sözeri, en güzel şarkılarını açık havada sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi. Muammer Ketenci imzalı elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, sesi ve şarkılarıyla misafirlerine müzik ziyafeti çekerek, zaman zaman söylediği hüzünlü şarkılarla da uzaklara götürdü. Bir ara seyircisinin arasına girerek şarkılarını söyleyen sanatçı, sahnedeki dans şovuyla da büyük alkış topladı.

Gülse Birsel'in isteği üzerine 'Kaçak' şarkısını açık hava repertuvarına ekleyen Ayta Sözeri, bu şarkının kendisi için öneminin büyük olduğunu, Harbiye'de ilk kez Sezen Aksu'nun kendisini seyircinin karşısına çıkardığında bu şarkıyı seslendirdiğini söyledi.

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Sahneden seslenen Ayta Sözeri, "Herhangi bir canlı size benzemediği için öldürülmez, size benzemiyor diye eziyet edemezsiniz. Bu ister ağaç, ister böcek, ister sevimli dostlarımız, ister kadın olsun... Kimsenin başka bir canlının yaşamına müdahale etme hakkı yok. Şimdi hepsinin gıyabında bugüne kadar katledilmiş tüm kadınlar için bu şarkımı söylüyorum." diyerek , Akşam Oldu' şarkısını seslendirdi.

İki buçuk saat boyunca sevenlerine müzik ziyafeti sunan Sözeri, konser sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine tekrar sahneye çıkarak, 'Bir Gece Ansızın Gelebilirim', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Kim Ne Derse Desin', 'Yalnız Kullar', 'Gündüzüm Seninle' ve 'Fırtınalar' şarkılarıyla çıplak ayakla bis yaptı.