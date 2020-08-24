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Harbiye Açıkhava Konserleri'nin önceki akşamki konuğu sevilen sanatçı Ayta Sözeri oldu. Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Ayta Sözeri, birbirinden güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi.

Konserin ilk bölümünde Muammer Ketenci imzalı bembeyaz bir sahne kıyafeti tercih eden Ayta Sözeri, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Her zamanki gibi çok heyecanlıyım ve bu hayatım boyunca kaybetmeyeceğim bir duygu olarak kalacak. Kendimi size nasıl sevdirdim bilmiyorum ama iyi ki bu işi yapmışım. Karşınızda şarkı söyleyebilmek çok güzel.

Sözeri, "Sahnede bize her şeyi öğreten" dediği Seyfi Dursunoğlu'nu anıp, "Huysuz ve Tatlı Kadın" şarkısını seslendirdi. Konserin ikinci bölümünde, özel dans şovları ve Gülay Sütçü'nün performansı ile seyirciler keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Ayta Sözeri, "Büyük bir ihtimalle bu yıl içerisindeki birçok kadın gerçek anlamda sevdiğini düşündüğü bir erkek tarafından katledip, öldürüldü. Sırf size benzemediği, sizin gibi yaşamadığı için canını alma hakkınız olduğunu düşünmeyin" diyerek, bugüne kadar öldürülen kadınlar için "Akşam Olmadan" şarkısını seslendirdi.

Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, Asuman Dabak, Demet Evgar, Burcu Binici, Neslihan Yeldan, Burcu Hattat ve Kaan Sekban gibi sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler de vardı.

Konser sonunda hayranlarının yoğun isteği üzerine sahneye geri dönen Ayta Sözeri, "Yanayım Yanayım", "Gündüzüm Seninle Gecem Seninle" ve "Fırtınalar" şarkıları ile biss yaptı.