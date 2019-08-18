Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu ve şarkıcı Ayta Sözeri, Bodrum'daki bir mekanda sahne aldı. Ünlü şarkıcının sahnesini dinlemeye gelenler arasında oyuncu Birce Akalay'ın yanı sıra oryantal Asena ve eşi Hasan Dere de vardı. Sahnesinde izleyicileri doyasıya eğlendiren Ayta Sözeri, seyircilere müzik ziyafeti yaşattı.

Asena, bir ara mekana gelen misafirlerle halay çekerek eğlencenin dozunu arttırdı. Yeni saç stiliyle dikkat çeken Asena, Sözeri'nin ricası üzerine sahneye çıkarak şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.

"SENİN DE GÜZEL SESİNİ DUYMAK İSTERİZ BİRCE"

Asena'nın ardından, "Emrivaki olacak ama Birce senin de güzel sesini duymak isteriz" diyen Sözeri, ünlü oyuncuyu da sahneye alarak şarkı söylettirdi.

Eşi Hasan Dere ile Ayta Sözeri'yi dinlemeye gelen Asena yeni saç stili için, "Almanya'da bir saç tasarımcısı benim fotoğrafım üzerinden saçlarımı kısaltmış. Fotoğrafı görünce çok beğendim. Bir anda karar verip yaptırdım" diye konuştu.

Ayta Sözeri'yi sahnesinde yalnız bırakmayan Birce Akalay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kışın İstanbul, yazın Bodrum'da yaşadığını dile getiren Akalay, yaz aylarında sinema filmi tekliflerin kabul etmediğini dile getirdi.

"YAZIN KENDİMİ BODRUM'A ATIYORUM"

Akalay, "Haftanın 6 günü 18 saat çalışıyoruz. Dizilerde çok yoruluyoruz. Yazın kendimi Bodrum'a atıyorum. Tatile ihtiyacımız oluyor" diye konuştu.

Muhabirlerin, "Bugüne kadar oynamak isteyip oynayamadığınız bir karakter var mı?" sorusuna Akalay, "Sabiha Gökçen'i oynamak isterdim" yanıtını verdi.