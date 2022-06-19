AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS'nin ikinci oturumu AYT sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında AYT soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. AYT soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.