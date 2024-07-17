"TÜMÖR ALINDI, KEMİK ÇIKARTILDI"

Hastane odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti; bir tırnak altından bloom tümör alındı bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı" ifadelerini kullandı.