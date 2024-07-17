Ayşenil Şamlıoğlu, sağ elinden iki operasyon geçirdi: Tümör alındı
Ayşenil Şamlıoğlu, sağ elinden iki operasyon geçirdi. Elinden tümör alındığını söyleyen Şamlıoğlu, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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Oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, ameliyat oldu. Sağ elinden iki operasyon geçiren Şamlıoğlu, hastane odasından sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
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Kolu sargıya alınan 68 yaşındaki oyuncu, elinden tümör alındığını açıkladı.
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"TÜMÖR ALINDI, KEMİK ÇIKARTILDI"
Hastane odasında çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımlayan Ayşenil Şamlıoğlu, "Sağ elimde iki operasyon birden gerçekleşti; bir tırnak altından bloom tümör alındı bir de baş parmağın altında onu deforme eden kemik çıkartıldı" ifadelerini kullandı.
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