Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın yağıtğı açıklamada ''Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı.

Bir süredir Şişli Etfal Hastanesi'nde meme kanseri nedeniyle tedavi gören Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili yakın arkadaşı Tuna Arman, önemli açıklamalar yaptı.