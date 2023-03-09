6 ay hapis cezası aldı

DHA

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu katılmadı. Avukatları müvekkilleri adına son savunmaları yaptı. Mahkeme, sanık Ayşegül Çınar hakkında, 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası vererek bu cezanın ertelenmesine hükmetti. Çınar, 'Görevli memura hakaret' suçundan ise 10 bin 600 TL adli para cezası verdi.

6 FARKLI SUÇTAN CEZA ALDI Sanık Furkan Çolakoğlu ise 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 9 ay hapis, 'Görevli memura hakaret' suçundan 1 yıl 9 ay, 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl 6 ay, 'Hakaret' suçundan 5 ay 7 gün hapis, 'Mala zarar verme' suçundan 8 ay hapis, 'Nitelikli yaralama' suçundan ise 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 8 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAME İddianamede, restoranda yemek yiyip alkol alan şüphelilerden Furkan Çalıkoğlu'nun telefonla konuşurken yüksek sesle karşıdaki kişiye hakaret ve tehdit ettiği, diğer müşterilerin de bu durumdan rahatsız olduğu belirtiliyor. Özel güvenlik görevlilerinin, Furkan Çalıkoğlu'na rahatsızlık verdiği için dışarı çıkması gerektiğini söylemesinin ardından, arbede yaşandığı anlatılıyor. İddianamede, şüpheli Ayşegül Çınar hakkında 'Görevli Memura Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 1 yıl 10 aydan 6 yıla kadar hapis isteniyor. Olay sonrasında çıkarıldığı mahkemece 30 Haziran'da tutuklanan Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 'Görevli memura hakaret', 'Silahla tehdit', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme', 'Silahla yaralama' suçlarından toplam 5 yıl 9 aydan 22 yıl 1 aya kadar hapis talep ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO